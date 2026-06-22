Forskningsassistent med intresse för fortsatt forskarutbildning
Rättsmedicinalverket RMV / Laborantjobb / Linköping Visa alla laborantjobb i Linköping
2026-06-22
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Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande, och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll, bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi en forskningsassistent med intresse för fortsatt forskarutbildning till den rättsgenetiska laboratorieenheten i Linköping. Enheten består av ca 15 personer som tillsammans arbetar med att genomföra rättsgenetiska undersökningar samt bedriva forskning för rättsgenetiska tillämpningar.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som forskningsassistent deltar du i forskningsprojekt som syftar till att utveckla nya statistiska metoder för analys av lågkvalitativ DNA-data inom rättsgenetiska frågeställningar. Aktuella projekt fokuserar exempelvis på probabilistisk modellering av osäkerheter i sekvenserings-baserade DNA-analyser, och hur information från DNA-data med låg täckningsgrad bättre kan utnyttjas i exempelvis rättsgenetiska identifierings- och släktskapsutredningar. Arbetet omfattar bland annat programmering, statistisk dataanalys, simuleringar och utveckling av analysmetoder för genetiska data. Tjänsten är särskilt lämplig för den som är intresserad av fortsatt vetenskapligt arbete och forskarutbildning inom rättsgenetik, statistisk genetik eller bioinformatik.Kvalifikationer
Akademisk examen, till exempel civilingenjörsexamen, om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, inom exempelvis bioinformatik, statistisk dataanalys, matematisk statistik, biostatistik, genetik, datavetenskap eller annat närliggande område som arbetsgivaren bedömer relevant, alternativt motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt.
Dokumenterad erfarenhet av programmering och statistisk databehandling, exempelvis i R eller Python.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Meriterande
Erfarenhet av analys av genetiska data samt arbete i Linux/Unix-miljö.
Goda kunskaper inom statistik, dataanalys eller probabilistisk modellering.
Personliga egenskaper och förmågor
Vi söker dig med ett starkt intresse för forskning inom rättsgenetik, bioinformatik, statistisk modellering eller närliggande områden.
Du ska vara initiativtagande, strukturerad och självgående med förmåga att på sikt driva ett forskningsprojekt. Du har också god samarbetsförmåga, social kompetens samt förmåga att kommunicera och samarbeta i forskningsmiljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, motivation för forskningsarbete samt goda studieresultat och tidigare relevanta akademiska eller professionella erfarenheter.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på 100 % under sex månader med möjlighet att därefter söka doktorandanställning inom projektet. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering i Linköping. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll för vissa av våra anställningar genom att kontrollera utdrag ur belastningsregister. I samband med anställning vid RMV kan följa en skyldighet att krigsplaceras. Befattningen kan komma att bli inplacerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kan därmed komma att genomföras under anställningen.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 31 juli. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och verkar för att ge lika rättigheter och möjligheter.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta Cajsa Älgenäs, tfn 010-483 41 51. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Läs gärna om våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi (RG/RK) analyserar prover för att bland annat identifiera avlidna, fastställa faderskap och för att spåra och fastställa koncentration av alkohol, narkotika, läkemedel och dopingpreparat. Avdelningen är placerad i Linköping och består av fyra enheter: rättsgenetiska laboratorieenheten, rättskemiska laboratorieenheten, utredningsenheten och enheten för verksamhetsstöd.
Det här gör vi:
Rättsgenetik - Rättsmedicinalverket (rmv.se) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), https://www.rmv.se/
587 58 LINKÖPING Arbetsplats
Rättsmedicinalverket RMV Jobbnummer
9973623