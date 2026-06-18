Forskningsassistent Inom Erc-Finansierade Projektet Thingstigate
Göteborgs Universitet (GU) / Högskolejobb / Göteborg Visa alla högskolejobb i Göteborg
2026-06-18
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Konstnärliga fakulteten består av institutionerna HDK-Valand – Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik och fakulteten är också värd för den internationella publikationsplattformen och biennalkonferensen PARSE (Platform for Artistic Research Sweden) vars syfte är ett sammanföra interdisciplinära konstnärliga praktiker och forskare i dialog.
HDK-Valands forskningsmiljö värdesätter ett brett och inkluderande forskningskoncept där kunskap produceras i etablerade forskningsformat, experimentell konstnärlig praktik och utbildning. Vår forskning bidrar till miljö-, samhälls- och kulturutmaningar genom engagemang i tvärdisciplinära projekt. Fyra forskningsteman som kretsar kring politik, miljö, ekonomi och materialitet utgör intresseområdena på HDK-Valand samt underlättar samverkan mellan olika ämnen och aktörer och utgör en bredare bas för såväl forskning som undervisning. Ett övergripande mål är att utveckla den kompletta akademiska miljön.
Nu söker HDK-Valand en eller fler forskningsassistenter att anställa på en intermittent anställning till forskningsprojektet THINGSTIGATE. Mer om HDK-Valand: https://www.gu.se/hdk-valand
Fakultetens vision
Med de utmaningar som samhället står inför idag är utbildning och forskning inom det konstnärliga fältet viktigare än någonsin. En av konstens styrkor är att den skapar såväl perspektiv och kritiska verktyg, som mening och hopp. Konstnärliga fakulteten är drivande i frågor om konst, kultur och lärande, samt inom kreativitet och innovation i en vidare mening. Vi är en lokalt förankrad och globalt orienterad plats för konst, kunskapande, kritiskt tänkande visioner och omställning. Konst och kultur är till för alla, och vi är en mötesplats för kulturaktörer, kulturinstitutioner, kreativa näringar och för civilsamhället i stort. Vårt mål är att vara ett hus med många ingångar och ännu fler utgångar.
Arbetsuppgifter
Du kommer att hjälpa till med arbetsflödet för forskningsdata, fältarbete för datainsamling och dataanalys. Du kommer främst ha dessa arbetsuppgifter:
• Säkerställa att arbetsflödet för forskningsdata följs enligt projektets riktlinjer.
• Assistera vid förberedelse och genomförande av fältarbete för datainsamling utifrån projektets behov
• Assistera vid analys av insamlad data enligt projektets konceptuella och teoretiska ramverk.
• Assistera vid publicering av forskningsresultat.
Arbetet sker vid behov och på timbasis. Arbetstiden kommer att variera under perioden.
Kvalifikationer
Masterexamen i ett relevant ämne. Dokumenterad kunskap om projektets konceptuella och teoretiska ramverk samt tidigare erfarenhet av fältarbete följt av datapreparering och analys inom projektets område är ett krav. Erfarenhet av konstnärlig produktion, användning av Nvivo för dataanalys och skrivande, samt medförfattande av artiklar inom projektets område är starkt meriterande. Personen ska kunna kommunicera på engelska.
Anställning
Anställningen är intermittent och gäller under perioden 2026-08-10 till och med 2026-12-31.
Vid en intermittent anställning kallas du in och väljer att acceptera erbjudet arbete, som då utgör ett nytt anställningsförhållande vid varje enskilt tillfälle. Du har också rätt att tacka nej till sådant erbjudande.
Arbetade timmar redovisas per kalendermånad till arbetsgivaren.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Tintin Wulia, 076 6186853 eller tintin.wulia@gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta hr@hdk-valand.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev med en kort beskrivning som visar kunskap om projektets konceptuella och teoretiska ramverk, tidigare erfarenhet av dess fältarbete samt en motivering till varför du söker tjänsten
Ett CV
Portfolio av ditt arbete innehållande 2 relevanta exempel
Bevis på avlagd masterexamen eller ett intyg som anger förväntat datum för examen
Kontaktuppgifter till två referenser
Ansökan ska vara inkommen senast: 30 juni 2026.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9969721