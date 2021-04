Forskare inom kemisk syntes av transmembranproteiner - Göteborgs universitet - Kemistjobb i Göteborg

Göteborgs universitet / Kemistjobb / Göteborg2021-04-08Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, marina vetenskaper och apotekarprogrammet. Göteborgs universitet hanterar samhällets utmaningar med olika kunskaper. 37 000 studenter och 6 000 anställda gör universitetet till en stor och inspirerande plats att arbeta och studera. Stark forskning och attraktiva studieprogram lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Som en del av Wallenbergs centrum för molekylär och translationell medicin har vi en stark koppling till andra forskargrupper inom centrumet inom klinisk och preklinisk forskning.2021-04-08Kemisk syntes av mycket hydrofoba jonkanaler (manuell och automatiserad)Konjugeringstekniker (Naturlig kemisk ligering, ligering i jonvätskor)Peptidrening och karakterisering med HPLC och masspektrometri, SDS-PAGEOrganisk syntes av små molekyler för konjugeringRekonstituering av jonkanaler till membranmimikerElektrofysiologisk mätning av jonkanaler, struktur-funktion förhållandestudierMetoderFastfas och manuell peptidsyntes, Naturlig kemisk ligering, konjugering i ILSDS-PAGECD-spektroskopiAnalytisk och preparativ HPLC, masspektrometri (ESI och MALDI TOF)Kandidaten ska ha en doktorsexamen i kemisk biologi, biokemi eller relaterat område och forskningserfarenhet inom organisk kemi, som kommer att kunna arbeta med projekt av tvärvetenskaplig karaktär. Solid kunskap inom peptidsyntes såväl som erfarenhet av peptidrening är ett krav. Djup erfarenhet av syntes, rening och karakterisering av starkt hydrofoba peptider. Du måste också ha erfarenhet av mass-spektrometri och CD-spektroskopi.Den sökande måste visa stort initiativ och vara villig att implementera nya idéer och metoder, utveckla nya syntetiska strategier. För att kunna arbeta i en internationell miljö är goda kunskaper i både talad och skriftlig engelska ett krav. Dessutom måste den sökande vara ansvarig, engagerad och kunna arbeta självständigt, samarbeta med forskare från andra discipliner i laboratorie- och teammiljöer.AnställningAnställningen är tidsbegränsad anställning under 1 år med placering vid Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi.Kontaktuppgifter för anställningenHar du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Alesia A. Tietze, Associate Professor e-post: alesia.a.tietze@gu.se Fackliga organisationerFackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag 2021-04-29.Ansökan skall innehålla:-Ansökningsbrev med en förklaring till varför du ansöker om tjänstenCV inklusive vetenskapliga publikationerKopiering av examensbevis för doktorsexamenTvå referenser (namn, telefonnummer, relationAnsökan ska vara inkommen senast: 2021-04-29Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.Universitetet tillämpar individuell lönesättning.Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid, tidsbegränsad anställning under ett år heltid 100%Kollektivavtal, fast lönKollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-29Göteborgs Universitet5678628