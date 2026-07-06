Forskare i Kraftelektronik
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-07-06
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Energisystemet genomgår en fundamental omvandling driven av den snabba integrationen av förnybar energi, elfordon och storskaliga AI-datacenter. Kraftelektroniska omvandlare spelar en avgörande roll för att möjliggöra denna övergång, samtidigt som de introducerar nya utmaningar relaterade till systemdynamik, stabilitet och styrning.
Detta projekt fokuserar på utveckling av modellering, stabilitetsanalys, styrning och hårdvarulösningar för omvandlardominerade kraftsystem. Tillämpningsområden inkluderar nästa generations megawatt-laddningsinfrastruktur för tunga elfordon och kraftelektroniska system som stöder AI-datacenter.
Projektet finansieras av EU:s partnerskap för ren energiomställning och Energimyndigheten. Den rekryterade forskaren kommer att ansluta sig till avdelningen för elkraft och energisystem vid Kungliga Tekniska Högskolan i London (KTH), där han kommer att arbeta nära världsledande kraftelektronikgrupper vid Padovas universitet, Aalborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och med en uppsättning industriella partners, t.ex. Hitachi Energy, Energiforsk, Svenska kraftnät och Volvo Energy.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen.
Forskningsexpertis inom kraftelektronik och hårdvaruutveckling
Detta projekt fokuserar på utveckling av modellering, stabilitetsanalys, styrning och hårdvarulösningar för omvandlardominerade kraftsystem.
Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
Samarbetsförmåga
Självständighet
Meriterande
Starka publikationsresultat i ledande IEEE-transaktioner.
Stark självmotivation inom forskning
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Forskningsutlåtande om dina tidigare forskningsprestationer (2 sidor) och
din forskningsplan (2-3 sidor).
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap Kontakt
Qianwen Xu qianwenx@kth.se Jobbnummer
9993235