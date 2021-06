Forskare i klimatanpassning och artbildning - Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik - Biologjobb i Uppsala

Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik / Biologjobb / Uppsala2021-07-01Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Institutionen för ekologi och genetik utlyser en forskartjänst i klimatanpassning och artbildning till programmet för zooekologi.Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se. Projektbeskrivning: Vid programmet för zooekologi samlas unika dataserier på individnivå in från naturliga populationer av flugsnappare på Gotland och Öland. Gotlandstudien startade på 1980 talet av Lars Gustafsson och Ölandsstudien 2002 av Anna Qvarnström. Varje år samlas information om reproduktiva parametrar och fenotypiska data in på ett standardiserat sätt, samt blodprover för studier av populations och landskapsgenomik. Långtids-studierna gör det möjligt att undersöka ett brett spektrum av ekologiska och evolutionära frågeställningar som inkluderar; (a) effekterna av klimatförändringar på demografi, (b) förändrade parasitryck, inkluderande zoonoser, (c) åldrandeprocesser, och (d) bildandet av nya arter. Gotlandstudien är unik i sin långa tidsserie och Ölandsstudien är unik i att en aktiv hybridzon med känd sentida historik möjliggör studier av en pågående artbildning.Arbetsuppgifter: Lägga grunden för att bygga en gemensam lokal forskningsinfrastruktur för de båda flugsnapparprojekten med fokus på planering av datainsamlande i fält, databashantering, samt i samråd med andra forskare (lokalt och internationellt) koordinera både pågående och nya samarbetsprojekt. Vidare förväntas du utveckla (i) datahanteringsprocesser enligt FAIR-modellen för att även fungera som pilotfall för andra forskningsprojekt vid institutionen, (ii) förbereda för medlemskap i The SPI-Birds data hub under 2022 och (iii) delta i samverkan i samband med pågående fundraising för projektens driftbaskostnader. Denna administrativa del av tjänsten omfattar 50% av heltid. Övriga 50% knyts till forskning, framförallt inom Ölandprojektet, med fokus på klimatförändring och artbildning där även handledning av mastersstudenter och utbildning av fältpersonal i praktisk fågelhantering och etik ingår.Kvalifikationskrav: Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ekologi eller evolutionsbiologi. Tidigare erfarenheter av att planera och organisera större fältarbete på fågelpopulationer samt hantering av stora mängder data är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom organisations- och samarbetsförmåga, erfarenhet i hantering av vilda fåglar samt vetenskaplig skicklighet inom kärnområdet klimatförändringar och artbildning. Kandidaten ska ha en mycket god förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska, i både tal och skrift.Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorandexamen och dina betyg, samt en kopia på din doktorsavhandling 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), 6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.Lön: Individuell lönesättning.Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.Anställningsform: Tillsvidare.Anställningens omfattning: 100%.Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Qvarnström, e-post mailto: anna.qvarnstrom@ebc.uu.se , telefonnummer +46 18 471 6406.Välkommen med din ansökan senast den 15 juli 2021, UFV-PA 2021/2683.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-09-01 Tillsvidareanställning2021-07-01Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-15Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik5840036