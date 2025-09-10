Forskare i demografi
2025-09-10
Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet erbjuder en dynamisk forskningsmiljö med många ämnesöverskridande samarbeten och en stark internationell forskningsprofil.
Institutionen grundades 1954 och har i dag ca 85 anställda, ca 600 studenter per läsår och innehåller Stockholm University Demography Unit (SUDA).
Vi ger högkvalitativa kurser i sociologi på grund-, avancerad- och forskarnivå, och i demografi på avancerad- och forskarnivå. Vi är särskilt framstående inom områdena demografi, familjesociologi, genus och jämställdhet, kultursociologi, politisk sociologi, socialpolitik, sociala nätverk och social skiktning.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/sociologiska-institutionen/.
Projektbeskrivning
Anställningen kommer att knytas till SUDA:s forskning om familjepolitik och migrantintegration: förståelse av föräldraledighet, barndomsutbildning, omsorganvändning och deras konsekvenser bland migranter i Sverige.https://www.su.se/english/research/research-projects/family-policies-and-migrant-integration

Dina arbetsuppgifter
Anställningen innebär att skriva vetenskapliga artiklar om konsekvenser av föräldraledighetsuttag.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
I utnämningsförfarandet kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt forskningsskicklighet och den sökandes tidigare publikationer i relation till detta projekt. Den sökande måste kunna uppvisa gedigen erfarenhet av kvantitativ forskning och särskild erfarenhet av longitudinell data (helst med registerdata-erfarenhet). Den sökande ska ha forskningserfarenhet baserad på befolkningsregister och föräldraledighetspolitik.
Om anställningen
Anställningen innebär heltidsanställning under 3 månader, med möjlighet till förlängning under särskilda omständigheter. Tillträde 2025-10-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av Eleonora Mussino mailto:eleonora.mussino@sociology.su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Ersättning
