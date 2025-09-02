Forskare i datavetenskap
2025-09-02
Vi söker en forskare i datavetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.
Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Datavetenskap
Bakgrund
Anställningen är kopplad till Enheten för datavetenskap vid Örebro universitet. Forskaren kommer att vara en aktiv del av forskargruppen Machine Perception and Interaction, som leds av professor Amy Loutfi. Gruppen bedriver tvärvetenskaplig forskning inom robotik, AI och människa-maskin-interaktion med särskilt fokus på sensoriska system, autonomi och inlärning i komplexa miljöer.
Forskaren kommer även att vara knuten till det nyetablerade Centrum för AI, Robotik och Cybersäkerhet (ARC) vid Örebro universitet. Centret samlar expertis inom teknik och samhällsvetenskap för att adressera de tekniska, etiska och säkerhetsmässiga utmaningar som uppstår i takt med att autonoma system får allt större betydelse i industri, samhälle och kritisk infrastruktur.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker en högt kvalificerad och motiverad forskare för en tillsvidareanställning inom området Embodied AI och robotik. Inom ramen för projektet förväntas kandidaten bedriva framstående och långsiktigt forskningsarbete, med särskilt fokus på hur begrepp som nyfikenhet och lek kan användas för att förbättra inlärningsförmågan hos autonoma intelligenta system.
Arbetsuppgifterna inkluderar att utveckla nya teoretiska modeller för lärande i fysiska robotsystem, samt att genomföra experiment i verkliga miljöer vid universitetets robotlabb. Forskningen syftar till att stärka den grundläggande förståelsen för hur AI-system kan interagera mer naturligt och meningsfullt med sin omgivning genom fysiska system som robotik.
Utöver det egna forskningsprojektet förväntas forskaren även aktivt stödja andra forskningsprojekt inom forskningsmiljön vid behov, i samverkan med kollegor inom forskargruppen och det bredare centret.
Tjänsten är huvudsakligen inriktad på forskning och omfattar ingen undervisning, utöver handledning av doktorander och medverkan i forskarutbildning.
Eftersom anställningen är baserad på externa medel (Wallenberg Scholars) förväntas forskaren, inom ramen för anställningen och i den mån det är möjligt, själv söka nya medel för framtida forskning.
Behörighet
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i datavetenskap, robotik, AI eller närliggande område, eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
För tjänsten krävs dokumenterad erfarenhet av arbete med fysiska robotsystem i verkliga och industriellt relevanta miljöer, medan en stark internationell forskningsbakgrund bedöms som meriterande.
Sökanden ska ha djup expertis inom robotperception, autonoma system och förkroppsligad intelligens, samt praktisk erfarenhet av att utveckla och implementera robotplattformar. Gedigen erfarenhet av arbete med Robot Operating System (ROS) är ett krav, liksom erfarenhet av att planera och genomföra experiment i robotlabbmiljöer - gärna med internationell anknytning. Kandidaten ska ha fullgjort minst en tjänst som postdoktor.
Vi värdesätter en stark förmåga att sprida forskningsresultat till både akademiska och industriella målgrupper, samt hög pålitlighet i leverans av demonstratorer, plattformar och resultat. Rollen innebär nära samverkan med intressenter och tvärvetenskapliga team, med fokus på att omsätta forskning i praktisk tillämpning. Erfarenhet av att arbeta i tvärdisciplinära och internationella miljöer krävs.
Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna och har förmåga att bidra till utvecklingen av verksamheten. Personliga egenskaper som nyfikenhet, ansvarstagande, samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt värdesätts högt. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska bedöms som meriterande.
Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och, i förekommande fall, provanställning. Anställningen är baserad på externfinansierade medel (från Wallenberg Scholars) och forskningsprojektet beräknas pågå längst till och med 2028-12-31.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Amy Loutfi, e-post: amy.loutfi@oru.se
eller enhetschef Martin Magnusson, e-post: martin.magnusson@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2025-09-16. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
