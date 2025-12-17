Forskare
2025-12-17
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för medicin, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, bedriver translationell forskning främst kring metabolism, diabetes, fetma och kardiovaskulär sjukdom i syfte att förbättra hälsa och sjukvård i samhället. Det övergripande målet är att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard.
Forskningskonstellationen studerar den molekylära kopplingen mellan tarmvanor, tarmsymptom och psykiskt och fysiskt välbefinnande hos personer med funktionella magtarmsjukdomar. Det aktuella projektet fokuserar på samspelet mellan tarmens mikroorganismer och neuroimmun signalering i tarmslemhinnan.
Du kommer att arbeta inom en multidisciplinär, translationell forskningsmiljö som utgör ett framstående internationellt centrum för forskning inom funktionella tarmsjukdomar och mikrobiota. Forskningen kommer att ske i nära samarbete med kollegor med klinisk och molekylärbiologisk expertis.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med bioinformatisk analys av data från stora och små kliniska kohorter, inklusive metagenomik, metabololomik samt avancerade transkriptomiska analyser av material från tarmbiopsier (bulk, single-cell och spatial RNA-seq).
Kvalifikationer
• Disputerad forskare
• Gedigen (minst fyra år) erfarenhet av bioinformatiska analyser
Meriterande erfarenheter:
• Forskning inom magtarmkanalens fysiologi och patofysiologi
• Analys av data från spatial RNA-seq
• Analys av data från single-cell RNA-seq
• Analys av metagenomik-data
• Programmering i Python och R
• Programmering i command line/shell script
• Arbete i multidisciplinär forskningsmiljö
• Arbete i en internationell forskningsmiljö med engelska som arbetsspråk Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad och kvalitetsmedveten, samtidigt som du är flexibel och initiativtagande. Du har en god analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt. Rollen ställer höga krav på samarbetsförmåga samt mycket god kommunikativ förmåga på engelska, i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 månader
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tilltrände: Snarast eller enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter för anställningen
Magnus Simrén
Professor
• 46(0)768-97 91 65magnus.simren@medicine.gu.se
Karolina Sjöberg Jabbar
Biträdande lektor
• 46(0)730-93 28 47karolina.sjoberg@wlab.gu.se
Malin Levin
Avdelningschef/Professor
• 46(0)708-41 62 64malin.levin@wlab.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vänligen inkludera:
• Examensbevis för doktorsexamen
• CV, inklusive två referenser
• Personligt brev
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-01-07
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
