Försäljningschef Färskvaror
2025-12-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Är du vår nya stjärna? Brinner du för mat, ledarskap och affärer? Butiken är inne i en spännande utvecklingsfas där vi satsar stort på att ta verksamheten till nästa nivå. Vi vill stärka kundupplevelsen, växa i lönsamhet och utveckla våra avdelningar tillsammans med teamet. Nu söker vi en Försäljningschef Färskvaror som vill ta ett helhetsansvar för några av butikens mest inspirerande avdelningar och bidra till att driva butiken framåt
Som Försäljningschef Färskvaror är du en del av butikens ledningsgrupp och har ett brett ansvarsområde som omfattar:
Försäljning och lönsamhet: Utveckla och implementera strategier för att maximera försäljningsintäkter och uppfylla budgetmål.
Inköp och sortiment: Ansvara för inköp, sortimentsplanering och att säkerställa hög kvalitet och tillgänglighet på varorna.
Personalansvar: Leda, coacha och arbetsleda medarbetare på avdelningen, samt se till att det finns tillräcklig bemanning.
Kundupplevelse: Skapa en inspirerande och säljande miljö i butiken för att överträffa kundernas förväntningar.
Drift och hygien: Säkerställa effektiv daglig drift, följa upp svinn och garantera att alla livsmedelssäkerhetsstandarder och hygienrutiner efterlevs.
Analys och uppföljning: Följa upp försäljningsstatistik, analysera marknadstrender och identifiera tillväxtmöjligheter. Så ansöker du
