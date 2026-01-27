Försäljningschef
Säljchef / Team Lead - Fast lön + Provision
HK Entreprenad | Stockholm
Vi söker inte en "chef i titel".
Vi söker en person som tänker, jobbar och driver som vi gör.
Det här är en roll för dig som:
Vill bygga team, inte bara förvalta
Tar ansvar som om bolaget vore ditt eget
Kan jobba extra när det krävs - utan att gnälla
Tänker strategiskt men agerar operativt
Vill tjäna pengar baserat på resultat, inte tid
Kort sagt: vi söker någon som är som oss.
Om rollen
Som säljchef hos oss är du nära affären, nära teamet och nära besluten.
Du ansvarar för:
Daglig ledning, coachning och uppföljning av säljteamet
Struktur, tempo och disciplin i vardagen
KPI:er, mål, resultat och utveckling
Förbättring av manus, arbetssätt och processer
Att teamet når - och slår - sina mål
Du leder från golvet.
Du ser siffror, människor och potential - samtidigt.
Vi letar efter DIG som
Är ung, extremt driven och hungrig
Har stark säljbakgrund och förstår vad som krävs för resultat
Tänker strategiskt, men är inte rädd för att jobba operativt
Har inget emot att jobba över när teamets mål står på spel
Trivs med ansvar, press och höga förväntningar
Vill växa - både i roll, lön och inflytande
Det här är inte ett 8-17-jobb.
Det är ett jobb för dig som vill bygga något på riktigt.
Lön & ersättning
Fast lön + provision
Provision kopplad till både egen och teamets prestation
Mycket goda möjligheter att tjäna bra pengar snabbt
Här belönas driv, ansvar och resultat - punkt.
Vi erbjuder
Snabba beslut - inga onödiga led
Stort mandat och förtroende
En prestationsdriven kultur
Möjlighet att växa tillsammans med bolaget
En roll där du faktiskt gör skillnad
Skicka din ansökan och berätta:
Vem du är
Vad som driver dig
Varför du känner igen dig i beskrivningen ovan
Vi rekryterar löpande - rätt person går före perfekt CV.
