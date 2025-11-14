Försäljningschef
ICA Supermarket Årstahallen söker nu en försäljningschef till kolonial! Här erbjuds du en omväxlande roll med utrymme att påverka och frihet att leda. Vill du bli en del av en personlig butik där engagemang och glädje står i fokus? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Vad rollen innebär
Som försäljningschef får du en bred och fartfylld roll med ansvar för avdelningen kolonial. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att säkerställa drift, arbetsleda och coacha medarbetare, planera kampanjer och inköp, följa upp och analysera försäljning och nyckeltal samt kundvård och närvaro ute i butiken. Vi är en nytänkande butik och du ges stort utrymme att påverka och forma våra arbetssätt, rutiner och mål.
Du rapporterar till butikschefen och ingår i butikens driftgrupp. Driftgruppen har regelbundna möten för att tillsammans fortsätta utveckla butiken, försäljningen och arbetsmiljön.
Vem du är
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete på avdelning i matvarubutik. Kanske har du en ledande roll idag eller så har du åtminstone på något sätt provat på att ha mer ansvar och vill nu ta nästa steg. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom ICA, likaså är det ett plus men inget krav om du har butiksledarutbildning (BLU) samt erfarenhet av systemet MinButik. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du är en driven och engagerad person som sprider glädje och energi omkring dig. Att samarbeta, stötta andra och ge god service är självklarheter för dig. Du gillar när det händer mycket och har lätt för att hålla fokus, skapa struktur och prioritera även när tempot är högt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i den här rekryteringen.
Vad vi kan erbjuda dig
Vi är den personliga och glada butiken med mål att skapa en bra arbetsmiljö för våra anställda och en positiv upplevelse för våra kunder. Du blir en del av ett gäng med god gemenskap och hjälpsam stämning som värderar engagemang, vilja och glädje. Vi är innovativa och gillar att prova nya tillvägagångssätt och som medarbetare uppmuntras du att ta egna initiativ och påverka vår fortsatta utveckling!
Annat viktigt att veta
Tjänsten är på heltid tillsvidare, provanställning tillämpas.
Största delen av arbetstiden är förlagd dagtid men helg- och kvällsarbete förekommer.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Jobbet.se, Matilda Festin på 072-050 32 17.
Vill du bli en viktig kugge i ett glatt och engagerat gäng? Då ser vi fram emot din ansökan - varmt välkommen till oss!
Erfarenhet från arbete på avdelning i matvarubutik
Erfarenhet av ledande roll eller på något sätt provat på en ansvarsroll
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet inom ICA
Butiksledarutbildning (BLU)
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
