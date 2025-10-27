Försäljningschef
Vi kompletterar dina försäkringar med innovativa säkerhetstjänster.
I många fall så räcker inte en försäkring hela vägen. Här finns vi på Tryggsam. Vi erbjuder personnära tjänster som skyddar dig där försäkringen inte räcker till.www.tryggsam.se
Försäljningschef till TryggsamVill du leda försäljningen i ett snabbväxande bolag som skapar en tryggare vardag för tusentals kunder?
Tryggsam söker en handlingskraftig och entusiasmerande Försäljningschef som vill driva tillväxt och utveckla säljorganisationen till nästa nivå. En spännande möjlighet för dig som trivs i en roll som kombinerar strategiskt arbete med operativt ledarskap.
Om rollenSom Försäljningschef leder och utvecklar du Tryggsams interna försäljningsteam i Danvikstull och Alvik samt ansvarar för externa säljpartners och leverantörer. Du ingår i bolagets ledningsgrupp och rapportering sker till VD.
Huvudsakliga uppgifterUtveckla försäljningsverksamheten
Coacha och stötta både Platschef och Teamleaders
Analysera nyckeltal och optimera prestationer
Säkerställa kvalitet i säljprocesser och kunddialoger
Förhandla avtal och följa upp leverantörer/partners
Utbilda, motivera och inspirera medarbetare
I nära samarbete med VD utveckla och förnya bolagets produkter och tjänster
Din bakgrund och erfarenhet
Du har erfarenhet av att leda försäljningsarbete, har erfarenhet av personalansvar och är van vid att arbeta datadrivet med tydligt resultatfokus. Dessutom är du van att leda outsourcade säljteam, har god kännedom om säljbranschen och dess regelverk samt gärna kunskap om dialerlösningar. Mycket god svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Som personDu förväntas ha en aktiv, kommunikativ och entusiasmerande ledarstil med stort fokus på att utveckla såväl individ, arbetssätt som kultur och teamkänsla. Vidare söker vi dig som är analytisk och lösningsorienterad med en stark förmåga att arbeta självständigt och proaktivt.
Rollen kräver också att du är säljfokuserad, målinriktad och har en pedagogisk förmåga att utbilda och utveckla medarbetare och säljpartners. Du är tydlig, har en god samarbetsförmåga och kan anpassa dig i föränderliga miljöer.
Tryggsam erbjuderSom Försäljningschef hos Tryggsam får du en central roll i ett framgångsrikt bolag med stark tillväxt, engagerade kollegor och stora möjligheter att påverka. Denna tjänst är en fantastisk möjlighet för dig som vill vara med och driva företagets fortsatta framgång och bidra med engagemang och professionalism!
Om tjänstenPlacering: Stockholm (Danvikstull)
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: enligt överenskommelse
