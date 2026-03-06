Förrådsadministratör anstalten Kumla, vikariat
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhetPubliceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som förrådsadministratör utgör du tillsammans med dina kollegor en viktig stödfunktion för övriga verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att administrera klientärenden avseende klienters innehav av personliga tillhörigheter. I rollen ansvarar man också för in- och utleverans av varor till anstalten Kumla, därav kan det förekomma bilkörning i ditt arbete. Det ingår även inköp av förbrukningsvaror, kontorsmaterial, kläder med mera, fakturahantering samt lagerhållning och intern distribuering inom verksamhetsområdet. Arbetet är fysiskt krävande då en del tunga lyft förekommer.Kvalifikationer
Som förrådsadministratör är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift, är noggrann och har förmågan att själv planera, strukturera och prioritera i ditt arbete. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande med andra. Du arbetar bra med andra och har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter. I din roll bidrar du till helheten och tar ansvar för att komma med lösningar och utvecklar verksamheten tillsammans med oss.
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som KV bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort för manuell växellåda
* God datorvana
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att hantera beställningar och fakturering, gärna från kriminalvårdens ekonomisystem Proceedo och/eller KVR
* Arbetslivserfarenhet från lager och förrådsarbete
* Erfarenhet av arbete inom kriminalvården
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
