Företagssäljare Taxi

Vill du bli en nyckelspelare i en av Sveriges största återförsäljare av Toyota-bilar? Europeiska Motor satsar stort på företagsmarknaden och söker nu en driven företagssäljare med fokus på taxi! Vi erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter och chansen att arbeta med marknadsledande produkter och tjänster.
Om rollen - Skapa framgång genom proaktiv försäljning
Som Företagssäljare kommer du att:
• Proaktivt sälja Toyotas person- och transportbilar till företagskunder, med fokus på taxi-segmentet.
• Hjälpa kunder att hitta den bästa helhetslösningen - från bilmodeller till tillbehör, finansieringsalternativ och leverans.
• Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer med hög kundnöjdhet som mål.
• Vara en del av ett passionerat säljteam där din expertis och engagemang bidrar till vår gemensamma framgång.
Vem är du
• Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom bilförsäljning, och har dokumenterat goda försäljningsresultat.
• Är relationsskapande, affärsmässig och har goda kunskaper inom bilfinansiering.
• Är målinriktad, drivs av att överträffa förväntningar och trivs i en dynamisk miljö.
• Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
• Har B-körkort.
Vi erbjuder
• En central roll på vår moderna huvudanläggning i Rissne.
• Ett starkt team med fokus på gemenskap, personlig utveckling och framgång.
• Möjlighet att arbeta med ett av marknadens mest eftertraktade bilvarumärken - Toyota.
• Del av ett väletablerat företag med serviceanläggningar i Sundbyberg, Täby, Vällingby, Arlandastad, Gävle och centrala Stockholm.
Om Europeiska Motor
Vi är Sveriges största återförsäljare av Toyota och erbjuder allt från bilförsäljning till service och reparationer. Med en lång historia av framgång satsar vi nu ännu större på företagsmarknaden - och vi vill att du ska vara med på resan! Ersättning
