Företagssäljare
Medla Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-10-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medla Sverige AB i Göteborg
, Borås
, Helsingborg
, Kristianstad
, Linköping
eller i hela Sverige
RecNet är specialinriktade på rekrytering inom segmentet "arbeten med lite eller ingen erfarenhet". Vi är idag ledande inom detta segment och har växt kraftigt de senaste åren.
Vi söker nu en ny säljare till vår interna säljavdelning.
Du kommer att arbeta med att kontakta företag för att erbjuda våra unika företagslösningar.
Företagen kommer att vara i storleksklassen 5-15 anställda. Oftast är det företag som har en relativt återkommande rekryteringsprocess.
Vår rekryteringslösning är specialanpassad och har en unik prismodell som lämpar sig just till detta segment.
Du kommer att bygga upp din egen kundstock som du längre fram sedan bearbetar och förvaltar varpå arbetet går över till en viss del nyförsäljning och en större del bearbetning av befintliga kunder.
Du kommer också ha en nära kontakt med en rekryterare som hanterar all rekrytering år dina kunder, vilket betyder att du endast behöver lägga fokus på försäljningen och kundrelationen.
Lönen är baserad på en del fast och en del provision.
I takt med att du bygger upp din kundstock kommer du även att erhålla tick på återkommande rekryteringar av dina kunder vilket gör det möjligt att bygga upp en kundstock där du tjänar pengar på alla rekryteringar dina kunder gör i framtiden.
Detta ger dig en väldigt fördelaktig lönemodell och marknadens bästa ersättningar.
Vi kommer under 2020 göra en stor satsning på att utöka vår säljavdelning så för dig som vill göra en snabb karriär, genom hårt arbeta finns stora möjligheter att avancera inom bolaget.
Vi ser gärna att du arbetat med försäljning innan och försäljning inom rekryteringsbranschen är meriterande.
Du söker tjänsten enklast genom att du mailar ditt cv och personliga brev till:Niklas@recnet.se
Skriv gärna med i mailet varför du tror att just du skulle passa bra till tjänsten.
