Företagsrådgivare - Swedbank
Swedbank AB / Bankjobb / Piteå Visa alla bankjobb i Piteå
2025-11-17
Har du en passion för företagande och vill jobba med företagsrådgivning över hela landet med möjlighet att specialisera dig i finansiering inom skog?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Utveckla ditt affärsmannaskap i en komplex affär där du hanterar kundens hela engagemang, allt från kreditgivning till försäkringsaffärer.
Utvecklas och lära dig mer inom Skog och lantbruksområdet som är ett viktigt segment i banken.
Jobba effektivt och proaktivt med varje kund, lära dig att se och lösa behov för kunden.
Förvärva Swedseclicens och ta del av bankens interna utbildningar kring företag, krediter och skog.
Ingå i ett team och samarbeta nära kollegor genom att dela med dig av din erfarenhet och kunskap och ta del av andras.
I denna roll behöver du: En kandidat eller magisterexamen eller motsvarande inom företrädelsevis företagsekonomi.
Ha lätt för att arbeta i grupp med ett strukturerat arbetssätt där du är ansvarstagande och engagerad.
Ha lätt för kundkontakt och vara en god kommunikatör i tal och skrift.
Ha ett driv att nå uppsatta mål och göra sunda affärer, jobba med hög kvalité i ett lärande team.
Ha viljan att hitta nya möjligheter hos varje kund och överträffa förväntningar.
Vara intresserad av och ha förståelse för ekonomin i omvärlden som påverkar dina kunder.
Bidra till gruppen och kunderna med ett gott humör och en god energi.
Swedseclicens är meriterande men går att förvärva i rollen.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
• där samarbete och engagemang skapar kundmöten som gör skillnad. Hos oss arbetar vi tillsammans mot gemensamma mål, där varje individ spelar en avgörande roll för teamets framgång. Vi tror på styrkan i att lyfta varandra och skapa en arbetsmiljö där du både får växa och bidra.
Som din framtida chef erbjuder jag ett närvarande och stöttande ledarskap. Jag vill vara ditt bollplank, din coach och din trygghet - och vi kommer att arbeta aktivt med din personliga utveckling, varje steg på vägen.
Välkommen till ett team där du gör skillnad - varje dag." Ulrika Ek, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-12-07. Placeringsort: Piteå
Rekryterande chef: Ulrika Ek, +46 70-207 47 26
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
