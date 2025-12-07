Företagsmäklare
Brokers & Xpandi AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2025-12-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brokers & Xpandi AB i Göteborg
A-broker söker en entreprenör som vill arbeta som företagsmäklare på konsultbasis och som partner. Du förmedlar ägarledda bolag med omsättning upp till cirka 30 miljoner kronor. Uppdragen rör främst caféer, e-handelsbolag, frisörsalonger, hotell, restauranger, verkstäder, vårdcentraler och liknande tjänste- och handelsverksamheter. Du arbetar nära företagare som står inför ägarförändring, generationsskifte eller expansion.
Arbetet är helt provisionsbaserat och det finns ingen fast ersättning. Du fakturerar oss via eget bolag eller genom tjänster som Frilans Finans. Friheten är stor och ersättningen följer resultatet.
Som partner får du stöd av oss: värderingar, ekonomisk analys, avtal, juridik, marknadsföring, prospekt, säljmaterial och löpande coaching. Du får en intern utbildning i uppstartsfasen och vi stöttar dig aktivt under de första 3-12 månaderna tills du är helt självgående. Vi står för plattformen och metoderna. Du står för relationerna och affärerna.
Det finns stor potential för den som är initiativrik och målmedveten att växa både inom organisationen och som mäklare. Rollen passar dig som vill bygga något eget men samtidigt ha en professionell struktur i ryggen.
Vi söker dig med erfarenhet från försäljning, rådgivning, ekonomi eller eget företagande. Erfarenhet som konsult eller egen företagare är mycket meriterande. Du är affärsdriven, engagerad och trygg i mötet med olika typer av företagare.
Skicka ansökan och frågor till team.broker@outlook.com
besök www.a-broker.se
för mer info om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Mejla in ansökan
E-post: team.broker@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Företagsmäklare". Arbetsgivare Brokers & Xpandi AB
(org.nr 556923-5228)
Östra Hamngatan (visa karta
)
411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
Kontorshotell / Distan Jobbnummer
9632141