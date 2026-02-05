Företagsläkare Borås
Söker du ett regelbundet sidouppdrag under 2026? Vi söker nu en företagsläkare för ett uppdrag i Borås omfattande ca en dag per vecka eller varannan vecka.
Uppdragets upplägg:
Period 1: Omgående till och med maj 2026.
Period 2: September till och med december 2026.
Omfattning: 1 dag i veckan alternativt 1 dag varannan vecka (ca 6-8 timmar per dag).
Ansvarsområden
Detta är ett perfekt tillfälle för dig som vill ha ett stabilt extrauppdrag vid sidan av din ordinarie tjänst eller annan verksamhet. Du kommer att arbeta i en professionell miljö med fokus på medicinska kontroller och arbetsförmågebedömningar för kunder i Borås-området.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i företagshälsovård. Du är en trygg medicinsk expert som uppskattar teamarbete och har ett intresse för det förebyggande hälsoarbetet. Din förmåga att göra noggranna bedömningar och kommunicera dessa med både patient och kund är central för rollen.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden.
