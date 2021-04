Företag i Sävsjö med omnejd söker vass personal - Uniflex Sverige AB - Tunnplåtslagarjobb i Sävsjö

Uniflex Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Sävsjö2021-04-132021-04-13Uniflex Höglandet hjälper just nu flertalet företag i Sävsjö kommun att hitta rätt personal.Tjänsterna vi söker personer till är maskinoperatörer, montörer, CNC-operatörer, truckförare med erfarenhet, underhållsmekaniker, processtekniker och produktionspersonal.Det är alltså en bred variation av jobb och därför letar vi efter dig som vill jobba i just Sävsjö kommun. Kanske pendlar du till jobbet i dagsläget och vill ha närmre hem eller så ska du flytta till trakten.Det viktigaste för företagen är att du kan prata, läsa och förstå svenska bra. Du behöver vara arbetsvillig, intresserad av att lära dig, komma i tid, vara skötsam, noggrann och pålitlig.Det är vanligt att man ska kunna ta skriftliga instruktioner, läsa ritningar, mäta och medverka till att lösa problem och förbättra processer.Många tjänster innebär att du börjar som anställd hos oss på Uniflex för att sedan gå över i anställning hos företaget du jobbar hos. Är du rätt person med ett riktigt bra CV som passar företaget som hand i handsken kan det bli aktuellt med en rekrytering direkt till dem.Vi berättar mer än gärna om vad de olika tjänsterna innebär! Hör av dig till Fanny Flemström för mer information.Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:KollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-27Uniflex Sverige AB5687159