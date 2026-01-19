Förebyggande Underhållstekniker
Vill du arbeta i en teknisk och analytisk roll där du är en nyckelperson för att säkerställa hög driftsäkerhet i en modern industri? Är du strukturerad, noggrann och trivs med att kombinera praktiskt underhållsarbete med planering, uppföljning och analys? Då kan detta vara rollen för dig!
Om rollen
Som Förebyggande Underhållstekniker är du en central del av vårt FU-team och arbetar med att planera, bereda och utföra förebyggande underhåll på våra produktionsanläggningar. Du arbetar nära underhållschef, serviceledare och övriga stödfunktioner och säkerställer att maskinerna är i optimalt skick och att uppsatta mål för driftsäkerhet uppnås.
I rollen kombineras praktiskt arbete med dokumentation och teknisk analys, och du är med och utvecklar rutiner, instruktioner och arbetssätt för det förebyggande underhållsarbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Bereda underhållsåtgärder enligt årsplan
Utföra förebyggande underhåll på maskiner och utrustning
Fungera som teknisk ledare vid genomförande av planerat FU
Rapportera maskinstatus och återkoppla utfört arbete till serviceledare
Bereda återställande underhåll efter genomförda FU-insatser
Analysera återrapporterade insatser och föreslå förbättringar
Skapa och uppdatera instruktioner kopplade till FU-arbetet
Skapa och uppdatera AM schema
Leverera nyckeltal och uppföljningar kopplade till FU
Beställa uppdrag från interna stödfunktioner och externa leverantörer
Kvalifikationer
5-årig underhållsteknisk utbildning (alternativt motsvarande erfarenhet)
Erfarenhet av förebyggande underhåll inom industriell miljö
Kunskap i ritningsläsning
Förmåga att arbeta självständigt, med ordningssinne och god planeringsförmåga
God vana av MS Office och erfarenhet av arbete i underhållssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av geometrimätning eller vibrationsmätning
Erfarenhet av lager- och tätningsteknik
Erfarenhet av mätning och teknisk dokumentation
Tidigare erfarenhet av liknande roll inom industri
Vem är du?
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du tar ansvar för att arbetet genomförs med hög kvalitet och säkerhet. Du har ett tekniskt intresse och vill bidra till att utveckla våra arbetssätt inom underhåll och driftsäkerhet.
Så ansöker du

Vi ser fram emot din ansökan, inklusive CV och personligt brev, senast den 31 januari 2026.
Vi ser fram emot din ansökan, inklusive CV och personligt brev, senast den 31 januari 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Underhåll och Fastighetschef Andreas Magnusson Malm (0227-48360) eller HR-specialist Jenny Havela (0227-48310).
Om företaget
Gnutti Carlo Sweden AB ingår i den Italienska koncernen Gnutti Carlo S.p.A, ett världsomspännande företag med c:a 4.000 anställda, som förutom Italien och Sverige har verksamhet i Kanada, USA, England, Österrike, Indien och Kina.
Gnutti Carlo utvecklar och tillverkar komplexa precisionskomponenter, delsystem för motorer och kraftöverföring. Koncernen har starka marknadspositioner inom utvalda segment av den globala kommersiella fordonsindustrin.
Gnutti Carlo Sweden AB innefattar fabriken i Kungsör, Sverige med totalt ca. 300 anställda.
Inom den Svenska delen av Koncernen ingår sedan 2015 även aluminiumgjuteriet Ljunghäll AB.
Titta gärna på nedan film samt läs mer på vår hemsida: www.gnutticarlo.com
