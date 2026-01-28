Fordonstekniker
2026-01-28
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
Fordonstekniker sökes
Vi söker nu en engagerad och driven fordonstekniker till vårt team.
Är du tekniskt kunnig, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av fordon
Diagnostik och underhåll
Dokumentation av utfört arbeteKvalifikationer
Utbildning som fordonstekniker eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete med personbilar/lätta fordon (anpassa vid behov)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav)
B-körkortDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och noggrann
Serviceinriktad
God samarbetsförmåga
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Marknadsmässig lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: thomas.svensson@bilochmaskin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bil & Maskinservice AB
(org.nr 556360-4270)
Stegvägen 14
)
332 92 GISLAVED Jobbnummer
9709083