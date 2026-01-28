Fordonstekniker

Bil & Maskinservice AB / Teknikjobb / Gislaved
2026-01-28


Visa alla teknikjobb i Gislaved, Gnosjö, Tranemo, Värnamo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bil & Maskinservice AB i Gislaved

Fordonstekniker sökes
Vi söker nu en engagerad och driven fordonstekniker till vårt team.
Är du tekniskt kunnig, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-01-28

Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av fordon

Diagnostik och underhåll

Dokumentation av utfört arbete

Kvalifikationer
Utbildning som fordonstekniker eller motsvarande erfarenhet

Erfarenhet av arbete med personbilar/lätta fordon (anpassa vid behov)

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav)

B-körkort

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och noggrann

Serviceinriktad

God samarbetsförmåga

Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete

Trevliga kollegor och god arbetsmiljö

Marknadsmässig lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till: [e-postadress]

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: thomas.svensson@bilochmaskin.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bil & Maskinservice AB (org.nr 556360-4270)
Stegvägen 14 (visa karta)
332 92  GISLAVED

Jobbnummer
9709083

Prenumerera på jobb från Bil & Maskinservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bil & Maskinservice AB: