Fordonsmontör till Halmstad
Jobandtalent Sweden AB / Fordonsmontörsjobb / Halmstad Visa alla fordonsmontörsjobb i Halmstad
2025-09-19
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETSBESKRIVNING
Jobandtalent söker nu en fordonsmontör till Halmstad för arbete med att anpassa fordon enligt kundspecifika önskemål. I den här rollen får du möjlighet att utföra varierande uppgifter såsom montering, installation och viss koppling av fordonsel. Arbetet riktar sig mot den svenska marknaden, och dina uppgifter kommer kontinuerligt att utmana och utveckla dina tekniska färdigheter. Arbetstiden är förlagd till dagtid.
DINA KVALIFIKATIONER
Är du rätt person för jobbet? Vi söker dig som har:
Fordonsutbildning eller erfarenhet/intresse från fordonsbranschen
Kunskaper i ritningsläsning
Erfarenhet av fordonsel och elinstallationer
Vana att hantera handverktyg
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
B-körkort
Meriterande kvalifikationer Vi ser gärna att du också har:
Erfarenhet av liknande arbete som fordonsmontör
Utbildning eller erfarenhet inom el
DIN PROFIL
Du har ett stort intresse för fordon och är noggrann, driven samt nyfiken på att lära dig nya saker. Din flexibilitet och ditt tekniska intresse gör att du lätt anpassar dig till olika arbetsuppgifter.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Nina Kapsimalis nina.kapsimalis@jobandtalent.com Jobbnummer
9517686