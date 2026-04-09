Fordonsmontör
2026-04-09
Vill du arbeta med smarta lösningar som gör skillnad i varje servicefordon?Som fordonsmontör hos Bista Group får du främst arbeta med montering av inredning och elinstallationer - och vara med och skapa säkra, funktionella och kundanpassade fordon som verkligen håller måttet.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Nu söker vi en fordonsmontör med goda kunskaper inom fordonsel som vill vara med och bygga smarta, hållbara och professionella inredningslösningar för service- och yrkesfordon. Hos Bista Group handlar arbetet i huvudsak om nyinstallationer där du får kombinera tekniskt montage med elarbete och anpassningar efter kundens behov. Dina arbetsuppgifter
Som fordonsmontör arbetar du i första hand med att montera fordonsinredning i lätta lastbilar och servicefordon samt genomföra elinstallationer. Fokus ligger på nyinstallationer, men enklare kontroller eller justeringar kan förekomma vid behov. Du ansvarar för att installationerna utförs korrekt och följer både kundens önskemål och företagets kvalitetskrav. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete och uppskattar att ta ett projekt från start till färdig leverans.
Krav för tjänsten
Goda kunskaper inom fordonsel
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av montering Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet eller utbildning inom fordonsel och som tycker om att arbeta praktiskt och strukturerat. Du har en positiv inställning, är noggrann i ditt utförande och uppskattar ett arbete där du får kombinera teknik och hantverk. Du trivs både självständigt och i team och vill bidra till ett gott samarbete i gruppen. Övrig information
Arbetstider: Dagtid Tillträde: Enligt överenskommelse Placering: Örebro
I denna rekrytering har Bista Group valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Tjänsten är ett konsultuppdrag och du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup och sedan uthyrd till Bista Group.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Går du vidare i processen kommer du att bjudas in till en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Därefter följer en intervju med Bista Group efterföljt av referenstagning.
Mer om Bista Group kan du läsa om på www.bista.se
. Om du har frågor om tjänsten som inte besvaras av annonsen är du välkommen att kontakta Gustav Åkerblom på gustav.akerblom@onepartnergroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örebro AB
702 36 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Gustav Åkerblom gustav.akerblom@onepartnergroup.se +46734249796 Jobbnummer
