Fordonsmekaniker
2026-03-25
Vill du bli en del av vårt framgångsrika team?
Hydraulik och Sopservice har under 20 år varit verksamma inom fordonsbranschen och är specialiserade på reparationer på hydrauliska påbyggnader på tunga fordon.
Vi arbetar främst med sopbilar, kranbilar, lastväxlare och andra renhållnings- och entreprenadfordon.
Våra kunder finns främst inom kommuner, större renhållningsbolag och åkerier.
Läs mer om oss på www.hydraulikochsop.se
Vi behöver nu förstärka vårt team med ytterligare 1 st mekaniker.
Vi tror att du som söker har en grundläggande utbildning som mekaniker eller liknande och några års erfarenhet av reparationer och felsökning.
Branschspecifik utbildning kommer du att få hos oss, både intern och genom externa kurser.
Vi hoppas att du brinner för problemlösning och trivs att arbeta både ensam och i grupp, då vi är ett väl sammansvetsat gäng.
B-körkort är ett krav, C-behörighet meriterande
Tjänsten är tillsvidare och kommer att tillsättas så snart vi hittat lämplig kandidat.
Kollektivavtal finns.
Maila din ansökan och eventuella frågor till info@hydraulikochsop.se
senast 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@hydraulikochsop.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hydraulik och Sopservice i Malmö AB
(org.nr 556666-5906) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hydraulik & Sopservice i Malmö AB Jobbnummer
