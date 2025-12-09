Fordonskontrollant
2025-12-09
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
Vill du vara med och bidra till förbättrad kvalitet och ökad kundnöjdhet inom kollektivtrafiken i Kalmar län? I rollen som fordonskontrollant är du en nyckelperson som genom noggranna kontroller av de drygt 500 fordon som utför allmän kollektivtrafik samt färdtjänst och sjukresor säkerställer god kvalitet för våra resenärer.
Rollen som fordonskontrollant innebär att man reser runt inom Kalmar läns geografi för att träffa förare och fordon i trafik och på fordonsdepåer.
Under de närmaste åren sker övergång till nya avtal med delvis nya trafikföretag, vilket innebär att nya arbetssätt behöver utvecklas. På sikt kommer arbetet med avtalsuppföljning att utvecklas så att kvalitetskontroller till viss del även sker med hjälp av systemstöd och i samspel med trafikföretagens egenkontroller.
Om dig
Vi söker dig med minst gymnasieutbildning samt erfarenhet inom kollektivtrafikbranschen som förare eller arbete med fordonsfrågor. Det ses som meriterande om du har erfarenhet från kvalitetsarbete, säkerhetsarbete och miljöfrågor inom branschen. Körkort B är ett krav för tjänsten medan körkort D ses som meriterande. För tjänsten krävs en god datorvana och att du behärskar Officepaketet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper eftersom samspelet med förare och företrädare för de upphandlade trafikföretagen är a och o. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och stor social kompetens.
Din framtida arbetsplats
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete i en dynamisk och viktig bransch med möjlighet att påverka och förbättra kollektivtrafiken för våra resenärer. Du ingår i ett litet och sammansvetsat team på enheten Avtal som bland annat jobbar med upphandling, avtalsuppföljning och utbildning. Du ges möjlighet att jobba självständigt samtidigt som din vardag präglas av samarbete med såväl kollegor inom Kalmar länstrafik som upphandlade trafikföretag.
I tjänsten reser du runt i Kalmar läns geografi och du utgår från Kalmar länstrafiks huvudkontor i Högsby. Arbete utförs i huvudsak dagtid vardagar men eftersom trafik utförs dygnet runt kan även andra tider förekomma.
Kalmar länstrafik är en del av Region Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Vi som arbetar på Kalmar länstrafik jobbar för att underlätta vardagen för Kalmar läns invånare och besökare. Vårt ansvar innefattar busstrafik, tågtrafik, sjukresor, färdtjänst, skolresor samt skärgårdstrafik. Trafiken bedrivs tillsammans med upphandlade företag som kör och underhåller fordonen som trafikerar kollektivtrafiken. Vi som jobbar på Kalmar länstrafik är därmed de som bland annat trafikleder, planerar, och administrerar kollektivtrafiken. Huvudkontoret är placerat i Högsby och det finns kontor i Kalmar och Oskarshamn.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/921". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar länstrafik Kontakt
Carl Wyckman Närklin 010-3575323 Jobbnummer
9634559