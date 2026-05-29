Fordonsfotograf & Rekondkoordinator
Bilsmidigt AB / Foto- och filmjobb / Upplands Väsby Visa alla foto- och filmjobb i Upplands Väsby
2026-05-29
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilsmidigt AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du jobba med bilar, foto och detaljer i ett företag där tempo, noggrannhet och resultat verkligen märks? Bilsmidigt växer och söker nu en Fordonsfotograf & Rekondkoordinator till vårt logistikcenter i Upplands Väsby.
Det här är en praktisk och viktig roll där du hjälper till att få bilarna helt redo för annons. Du blir en nyckelperson i steget mellan tvätt, rekond, fotografering och publicering.
Om rollen
Som Fordonsfotograf & Rekondkoordinator ansvarar du för att bilarna presenteras på bästa möjliga sätt innan de läggs ut till försäljning.
Rollen passar dig som gillar bilar, har öga för detaljer och trivs med att arbeta praktiskt i högt tempo. Du behöver inte vara professionell fotograf sedan tidigare, men du behöver vara noggrann, lära dig snabbt och vilja leverera ett riktigt bra resultat varje gång.
Du kommer att arbeta nära vårt rekond- och logistikteam och hjälpa till att hålla flödet igång från färdig tvätt till färdig annons.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Köra fram bilar till fotoplatsen
Kontrollera att bilen är ren, komplett och redo för fotografering
Göra sista finishen innan foto, till exempel avtorkning, enklare touch-ups och lackstiftning
Fotografera bilar enligt Bilsmidigts fotostandard
Säkerställa att rätt bilder tas på rätt detaljer
Parkera tillbaka bilar efter fotografering
Hjälpa till att koordinera vilka bilar som ska tvättas, förberedas och fotas
Stötta tvätt- och rekondteamet i det dagliga flödet
Hålla ordning på fotoplats, nycklar och bilar som väntar på nästa steg
Vi söker dig som
Vi tror att du är en person som:
Är noggrann och har öga för detaljer
Gillar bilar och tycker om att få dem att se riktigt bra ut
Har hög arbetsmoral och kan jobba i tempo
Är praktiskt lagd och inte rädd för att hjälpa till där det behövs
Är strukturerad och kan hålla koll på flera bilar samtidigt
Kan arbeta självständigt efter tydliga rutiner
Är punktlig, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i en roll där både kvalitet och hastighet är viktigt
Erfarenhet av bilfoto, rekond, bilvård eller bilhandel är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, är noggrann och vill lära dig.Kvalifikationer
Manuellt B-körkort
God körvana
Grundläggande teknisk vana, till exempel att kunna använda mobil, kamera, appar och digitala checklistor
Du behöver kunna ta dig till vårt logistikcenter i Upplands Väsby
Meriterande
Erfarenhet av bilfotografering
Erfarenhet av rekond eller bilvård
Erfarenhet av enklare lackstiftning eller touch-ups
Tidigare arbete inom bilhandel, verkstad eller logistik
Intresse för foto, bildkvalitet eller digital försäljning
Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande bilföretag
Möjlighet att lära dig bilfoto, rekond och fordonsflöde från grunden
Tydliga rutiner och arbetsmetoder
Ett praktiskt arbete med mycket eget ansvar
Trevliga kollegor och högt tempo
En arbetsplats där din insats påverkar hur snabbt bilarna kommer ut till försäljning
Om Bilsmidigt
Bilsmidigt är en digital bilhandlare som gör det enkelt att köpa bil online. Vi säljer begagnade bilar med hemleverans i hela Sverige och arbetar varje dag för att göra bilköp smidigare, tryggare och mer modernt.
På vårt logistikcenter i Upplands Väsby hanterar vi test, rekond, fotografering och leverans av våra bilar. Varje steg i flödet är viktigt för att kunden ska få en trygg och professionell upplevelse.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9935036