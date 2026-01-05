Fordonselektriker
Företaget är en ledande aktör inom påbyggnadsbranschen för tunga fordon i Norden. Med över 50 års erfarenhet utvecklar och tillverkar de kundanpassade lösningar som liftdumpers, lastväxlare, kranflak och specialfordon för återvinnings- och transportsektorn.
Här kombineras starkt tekniskt kunnande med hög kvalitet och innovativa lösningar - något som gjort företaget till en pålitlig partner för såväl åkerier som fordonstillverkare.Arbetsuppgifter
I rollen som Fordonselektriker kommer du bland annat att:
• Dra kablar och montera elektriska komponenter
• Montera påbyggnader på lastbilschassin utifrån ritningar och kundspecifika önskemål
• Säkerställa att installationer och monteringar håller hög kvalitet
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker någon som är noggrann, tekniskt kunnig och trivs i en praktisk roll där kvalitet står i fokus. Du har erfarenhet av elektronik och kan arbeta självständigt men också samarbeta väl med kollegor. Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av elektronik och montering
• God svenska i tal och skrift
• Intresse för fordon och ett fysiskt arbete
Information och kontakt
Urval och anställning sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anton Gummesson på 0470-34 83 72.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13961". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se Jobbnummer
9668850