Fordonsannonsör helgextra - Strängnäs
Aura Personal AB / Marknadsföringsjobb / Strängnäs Visa alla marknadsföringsjobb i Strängnäs
2026-08-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, ansvar och noggrannhet står i fokus? Vi söker nu en engagerad annonsör till vår avdelning för efterkontroll och annonsering av fordon.
Om rollen Som annonsör arbetar du med den sista kontrollen av fordon innan de lämnar produktionen och levereras till kund. Du har ett stort ansvar för att säkerställa att varje bil uppfyller våra höga kvalitetskrav. Rollen innebär även att du fotograferar fordonen samt förbereder dem för annonsering inför försäljning.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Utföra noggrann efterkontroll av färdigproducerade fordon
Identifiera och dokumentera eventuella avvikelser
Säkerställa att kvalitetsstandarder uppfylls innan leverans
Fotografera fordon för annonsering
Samarbeta med andra avdelningar för att åtgärda brister
Bidra till ständiga förbättringar inom kvalitet och processer
Vi erbjuder Tjänsten är ett helgextra och passar dig som vill kombinera arbete med studier, annan sysselsättning eller söker ett flexibelt extrajobb. Du blir en del av en modern produktionsmiljö med högt tempo, engagerade kollegor och stort fokus på kvalitet. Här får du möjlighet att arbeta självständigt med ansvar samtidigt som du utvecklas inom fordonskontroll, fotografering och annonsering.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs i en miljö med högt arbetstempo
Har ett öga för detaljer och ett intresse för fordon
Har god samarbetsförmåga
Har ett intresse för fotografering och presentation
Erfarenhet från produktion, fordonsbranschen eller liknande arbete är meriterande
Tillgänglig under helger
Ansvar och egenskaper I rollen har du en viktig uppgift i det sista steget innan fordonet presenteras för försäljning. Det ställer höga krav på noggrannhet, ansvarskänsla och ett öga för detaljer, där bilens skick och presentation är avgörande för att skapa ett starkt visuellt intryck och säkerställa en attraktiv annonsering.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7711208-2129284". Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
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645 91 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10020796