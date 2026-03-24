Förarprövare/ Yrkeslärare Fordons- och transportprogrammet
2026-03-24
Södra Lapplands Gymnasieförbund är ett nystartat förbund som innefattar gymnasieskolor i orterna Vilhelmina, Storuman och Tärnaby. Våra skolor är små och präglas av en god kamratskap, närhet och kollegial samverkan. Skolorna har hög måluppfyllnad och hög andel behöriga lärare. Undervisningsgrupperna är små
Vi strävar efter att SLG ska vara det naturliga valet för ungdomar i södra Lappland och vi erbjuder nio nationella program, introduktionsprogram samt lärlingsutbildning. SLG har också NIU-utbildningar inom armbrytning och alpin skidåkning. Vi har ett upptagningsområde som sträcker sig från Sorsele i norr till Dorotea i söder.
Våra kommuner ligger vackert belägna i södra Lappland och består av skog, sjöar och fjäll. Det är en del av Sverige där avstånden är långa och invånarantalet är litet. Här lever vi utan trafikstress, långa köer och trängsel. Närheten till naturen är självklar och vi har vita vintrar med mycket snö.
SLG Vilhelmina, Malgomajskolan, söker nu 1 st förarprövare alternativt yrkeslärare till vår transportinriktning.
Du kommer vara en del av ett arbetslag bestående av 4 personer.Kvalifikationer
Du tycker om ungdomar och vill gärna dela med dig av dina kunskaper till dem. Både
praktiskt och teoretiskt. Viktigt är att du utöver yrkeserfarenhet har förmåga att hålla
teorilektioner och att kunna förmedla dina kunskaper på ett pedagogiskt sätt.
Du har mångårig vana i chaufförsyrket (plog, gods, timmer). Det är meriterande om du har
kunskaper och erfarenhet inom maskinell godshantering, anläggning och även inom
hjullastare och kran.
Som person är du flexibel och lösningsfokuserad. Det är viktigt att du tycker om att arbeta i
team, eftersom att arbetslaget växeldrar och jobbar väldigt tätt tillsammans.
Behörigheter: Körkort B, CEAnställningsvillkor
Tjänsten är en ferieanställning.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt. Intervjuer och anställning sker löpande.
Tjänsten startar 20260812
Ansök senast: 20260415 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Lapplands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-3293) Arbetsplats
Södra Lapplands Gymnasieförbund Kontakt
Carola Bergh 0940-14000
