Föräldravikariat som marknadsassistent
Österrikiska Ambassadens Handelsråd / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österrikiska Ambassadens Handelsråd i Stockholm
OM OSS
Vi på ADVANTAGE AUSTRIA i Stockholm arbetar aktivt för att stärka det österrikiska näringslivets närvaro på den svenska marknaden. Vi informerar österrikiska företag om hur den svenska marknaden fungerar, förmedlar samarbetspartners och ger råd i samband med affärsuppgörelser. ADVANTAGE AUSTRIA erbjuder ett brett utbud av information- och affärsutvecklingstjänster för både österrikiska företag och deras internationella affärspartners.
Vi erbjuder en internationell arbetsmiljö och arbetar både på tyska och svenska i nära samarbete med ett internationellt team i Norden och Österrike. Vi lägger stor vikt vid nätverksvård och arbetar därför inbäddat i ett dynamiskt affärsnätverk, vilket samtidigt öppnar dörrar för mångsidigt samarbete inom olika sektorer.
OM DIG
Vill du arbeta med varierande arbetsuppgifter inom olika branscher i ett litet tyskspråkigt team? Är du flexibel och engagerad och samtidigt öppen för den österrikiska kulturen och livsstilen? Då är du välkommen med din ansökan.
Vi söker en engagerad marknadsassistent till vårt lilla tysktalande team för ett föräldravikariat från 1 februari 2026 till 31 januari 2027, 20 timmar per vecka, med möjlighet till eventuell förlängning. Eftersom arbetsspråket på kontoret är tyska, är det av yttersta vikt att du behärskar tyska, men även svenska och engelska i så väl tal som skrift.
Vi ser gärna att du är noggrann, strukturerad, analytisk och gillar att arbeta både självständigt och i grupp. Med tanke på att arbetsuppgifter är varierande, ska du kunna koordinera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett bra sätt och du måste trivas med att vara involverad i flera projekt samtidigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där inte minst ditt personliga engagemang och din nyfikenhet att lära dig nya saker är viktiga urvalsfaktorer för oss.
Låter det här som du? Då kommer du vara en väldigt uppskattad kollega hos oss!
DIN PROFIL
Vi förväntar oss att du har avslutade studier inom området marknadsföring/handel eller yrkeserfarenhet från en liknande position. Vi förutsätter att du har utmärkta PC-kunskaper och kan arbeta självständigt under eget ansvar.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten omfattar bland annat följande uppgifter:
bearbetning av förfrågningar från österrikiska företag, research och analyser av avsättningsmöjligheter i Sverige samt förmedling av affärskontakter
sammanställning av omfattande bransch- och marknadsrapporter
planering och genomförande av olika arrangemang (t.ex. mindre eller större events, studieresor eller aktiviteter kring branschmässor)
sökning efter adekvata distributionskanaler
kontakter med myndigheter och organisationer
översättningar
ÖVRIGT
Skicka din skriftliga ansökan på tyska med CV till tina.schlenker@advantageaustria.org
(För ytterligare information kan du besöka vår hemsida http://www.advantageaustria.org/se)
Sista ansökningsdag är den 21 januari 2026, men urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdagen, ansök därför så snart som möjligt.
KONTAKTINFORMATION
Karlaplan 12
115 20 Stockholmstockholm@advantageaustria.org Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: tina.schlenker@advantageaustria.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "föräldravikariat". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Österrikiska Ambassadens Handelsråd
(org.nr 502027-4089), https://www.advantageaustria.org/se
Karlaplan 12 (visa karta
)
115 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Österrikiska Ambassadens Handelsråd Kontakt
Tina Schlenker tina.schlenker@advantageaustria.org Jobbnummer
9663247