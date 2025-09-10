Fönstermontör sökes minst två år

Mv Puls Entreprenad AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-09-10


Fönstermontörer sökes för uppdrag i Göteborg

Vi söker nu erfarna och engagerade fönstermontörer för spännande projekt i Göteborg med omnejd. Som en del av vårt team kommer du att arbeta med installation och byte av fönster i både nyproduktion och renoveringsprojekt.

Publiceringsdatum
2025-09-10

Kvalifikationer
• Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av fönstermontage.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
• Noggrannhet och fokus på kvalitet i utfört arbete.
• God kommunikationsförmåga på svenska.
• B-körkort är ett krav.

Vi erbjuder:
• En dynamisk arbetsmiljö med varierande projekt.
• Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner.

Om du är en driven fönstermontör som söker nya utmaningar, ser vi fram emot din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: Info@mvpuls.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mv Puls Entreprenad AB (org.nr 559016-4918)

Jobbnummer
9503084

