Fönstermontör sökes minst två år
2026-01-26
Fönstermontörer sökes för uppdrag i Göteborg
Vi söker nu erfarna och engagerade fönstermontörer för spännande projekt i Göteborg med omnejd. Som en del av vårt team kommer du att arbeta med installation och byte av fönster i både nyproduktion och renoveringsprojekt.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
• Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av fönstermontage.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
• Noggrannhet och fokus på kvalitet i utfört arbete.
• God kommunikationsförmåga på svenska.
• B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder:
• En dynamisk arbetsmiljö med varierande projekt.
• Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Om du är en driven fönstermontör som söker nya utmaningar, ser vi fram emot din ansökan
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: Info@mvpuls.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mv Puls Entreprenad AB
(org.nr 559016-4918) Jobbnummer
9705864