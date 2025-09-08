Flyttstädare (3 jobb)
2025-09-08
Vi söker städpersonal till Naturvinden!
Naturvinden är en del av Rent A Mover och tillsammans erbjuder vi helhetslösningar inom flytt- och städtjänster för både företag och privatpersoner. Genom att kombinera Naturvindens expertis inom professionell städning med Rent A Movers gedigna erfarenhet inom flyttbranschen kan vi leverera en smidig och kvalitativ service till våra kunder.
Just nu söker vi engagerad och serviceinriktad städpersonal för att stärka vårt team!Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som en del av vårt städteam kommer du främst att arbeta med flyttstädningar. Även andra typer av uppdrag såsom kontorsstädning och hemstädning kan förekomma. Då fönsterputs ingår i flyttstädningar är det meriterande om du har erfarenhet av det. Arbetet kräver en noggrann och effektiv arbetsinsats, där kvalitet och kundnöjdhet alltid står i fokus.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av flyttstädning och fönsterputs
Är noggrann, effektiv och ansvarstagande
Har ett öga för detaljer och strävar efter högsta kvalitet
Kan arbeta både självständigt och i team
Har god servicekänsla och ett professionellt bemötande
Talar och förstår svenska
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor
Trygga anställningsvillkor och schyssta arbetsförhållanden
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Flexibla arbetstider
Vill du bli en del av Naturvinden och bidra till att skapa rena och fräscha miljöer för våra kunder? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Naturvinden AB
(org.nr 559264-3745) Jobbnummer
9496365