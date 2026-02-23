Flyttgubbe sökes

Antikexpressen i Sverige AB / Budjobb / Stockholm
2026-02-23


Visa alla budjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Antikexpressen i Sverige AB i Stockholm

Vi på Antikexpressen söker Flyttgubbe med B-körkort.
Jobbet går ut på att transportera gods i enskilda transporter, flytt samt tömningar. Detta med respekt för gods och kunden i fokus. Antikexpressen är ett litet företag med värderingar som sunt förnuft, god kommunikation och ett fast handslag som vi menar att man kommer väldigt långt på. Vi vill gärna att både våra medarbetare samt kunder känner sig trygga och sedda i kontakten då vi jobbar med människor i alla skeden av livet.
Vi på Antikexpressen är oerhört stolta samarbetspartners med auktionsfirmor, företag och med goda meriter från privatkunder och många rekommendationer till oss kommer från just tidigare kunder.
Du som söker får gärna gilla att jobba med människor, har god kommunikation och har B-Körkort. En god fysik är bra då det är mycket lyft samt att du är lösningsorienterad.
Vi ser fram emot din ansökan!
Mvh, Antikexpressen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@antikexpressen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Flyttgubbe"".

Arbetsgivare
Antikexpressen i Sverige AB (org.nr 556585-2794), https://antikexpressen.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm

Kontakt
Micael Ahlman
info@antikexpressen.se
0704934519

Jobbnummer
9759178

Prenumerera på jobb från Antikexpressen i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Antikexpressen i Sverige AB: