Flyttgubbe sökes
Antikexpressen i Sverige AB / Budjobb / Stockholm Visa alla budjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Antikexpressen i Sverige AB i Stockholm
Vi på Antikexpressen söker Flyttgubbe med B-körkort.
Jobbet går ut på att transportera gods i enskilda transporter, flytt samt tömningar. Detta med respekt för gods och kunden i fokus. Antikexpressen är ett litet företag med värderingar som sunt förnuft, god kommunikation och ett fast handslag som vi menar att man kommer väldigt långt på. Vi vill gärna att både våra medarbetare samt kunder känner sig trygga och sedda i kontakten då vi jobbar med människor i alla skeden av livet.
Vi på Antikexpressen är oerhört stolta samarbetspartners med auktionsfirmor, företag och med goda meriter från privatkunder och många rekommendationer till oss kommer från just tidigare kunder.
Du som söker får gärna gilla att jobba med människor, har god kommunikation och har B-Körkort. En god fysik är bra då det är mycket lyft samt att du är lösningsorienterad.
Vi ser fram emot din ansökan!
Mvh, Antikexpressen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@antikexpressen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Flyttgubbe"". Arbetsgivare Antikexpressen i Sverige AB
(org.nr 556585-2794), https://antikexpressen.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Micael Ahlman info@antikexpressen.se 0704934519 Jobbnummer
9759178