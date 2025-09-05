Flygsäkerhetsbedömare (Systemsäkerhetsingenjör)
2025-09-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Linköping
, Karlsborg
, Ödeshög
, Stockholm
Flygsäkerhetsbedömare (Systemsäkerhetsingenjör) till enhet Flygsäkerhet
Är du intresserad av att arbeta med risk- och systemsäkerhetsanalyser i säkerhetskritisk verksamhet med utgångspunkt i ett synsätt som tar hänsyn till helheten, vilket innebär att arbeta med samspelet mellan människa, teknik, organisation och säkerhetskultur? Då har du nu möjligheten att bli en del av ett team med spetskompetens i ämnet som kommer välkomna dig med öppna armar
Vi på LFV arbetar aktivt för att bibehålla en hög säkerhetskultur. Vi strävar ständigt för förbättrad flygsäkerhet och för att minimera vårt bidrag till risken för olycka och incident så långt som är praktiskt möjligt. Att uppnå en tillfredsställande flygsäkerhet är alltså LFV:s högsta prioritet. Gemensamt för allt vi arbetar med är att det till stor del är detaljstyrt av EU- förordningar, Transportstyrelsen och ICAO. Hur LFV arbetar med dessa styrningar är sammanfattat i vårt SMS (säkerhetsledningssystem).
I flygsäkerhetsarbetet är Enhet Flygsäkerhet en central aktör och ansvarar för leverans av flygsäkerhetsrelaterade tjänster. Enheten ansvarar för tre verksamhetsområden:
Flygsäkerhetsbedömningar, Regler och metoder och Avvikelserapporthantering/Utredningar.
Vi är idag ca 40 medarbetare i framförallt Stockholm, Malmö, Göteborg och Norrköping och tillhör organisationen Gemensamma tjänster som även omfattar inköpsverksamhet, lokaler och service, ekonomi, HR, lönehantering, utbildning, kommunikation, registratur och arkiv
För att fortsatt kunna bidra till flygsäkerhetarbetet på bästa sätt, i en växande bransch med många nya utmaningar, söker vi nu en flygsäkerhetsbedömare/systemsäkerhetsingenjör.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
I flygsäkerhetsarbetet är det viktigt att titta på hela organisationens funktionella system bestående av :
• Tekniska system
• Förfaranden/metoder
• Personal
Det är även viktigt att förstå hur det funktionella systemet existerar i och kan påverka riskbilden i verksamheten.
Din huvuduppgift blir att utföra risk- och systemsäkerhetsanalyser för förändringar som påverkar det funktionella systemet för att säkerställa bibehållen eller förbättrad säkerhet. Detta innebär ett nära samarbete med operativ, teknisk och annan expertis i första hand inom LFV.
Spännvidden på dina uppgifter är stor och du kan bli involverad i större tekniska projekt eller i mer renodlade operativa projekt av kortare eller längre karaktär. Det kan också innebära att du vissa dagar arbetar med operativ personal och andra dagar med tekniska experter.Arbetsuppgifter
• Genomföra risk- och systemsäkerhetsanalyser.
• Representera flyg- och systemsäkerhetsarbetet i de projekt du ansvarar för eller är involverade i.
• Utveckla, stärka och förbättra våra processer och rutiner för risk- och systemsäkerhetsanalyser så att vi på ett effektivt och rationellt sätt kan hantera förändringar med högsta möjliga flygsäkerhet.
• Arbeta för att stärka vår säkerhetskultur genom att hålla dig uppdaterad inom ämnet och vara en ambassadör för värdet av flygsäkerhetsbedömningar/systemsäkerhetsanalyser inom hela organisationen.Profil
Du som söker har eller har haft operativ behörighet som Flygledare.
Meriterande
• Erfarenhet av flygsäkerhetsarbete och arbete inom riskbedömning.
• Om du innehar utbildning som är specialiserad inom systemsäkerhet/riskhantering.
Du som person
Du har god samarbetsförmåga, är strukturerad och målinriktad. Det är viktigt att du har god kommunikativ förmåga och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du ser det som en självklar vinstfaktor för att nå resultat. Du är strukturerad och planerar ditt arbete väl men är inte främmande för att behöva göra justeringar under arbetets gång.
Vi erbjuder
• Utbildning i flygsäkerhetsbedömning och ändringshantering.
• Ett spännande jobb med många utmaningar och goda utvecklingsmöjligheter.
• En arbetsmiljö där vi värnar om en god balans mellan arbete och privatliv.
• Fina kontorslokaler och möjlighet till att jobba hemifrån
Övrig information
Tjänsten Flygsäkerhetsbedömare är på 100% och en tillsvidareanställning med placering i Norrköping, Malmö eller Stockholm. Möjligheter för distansarbete finns att kombinera med tid på kontoret.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, lunchsubvention, en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor med mera. Vi erbjuder ett utvecklande arbete tillsammans med lösningsorienterade, engagerade och nytänkande kollegor.
Vi har en kompetensbaserad rekryteringsprocess som innehåller urval, tester och intervjuer. Testerna innehåller ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga och är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
https://lfv.se/
HRBP Rekrytering
Pernilla Melkersson pernilla.melkersson@lfv.se Jobbnummer
9493288