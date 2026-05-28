Flygplanstädare till Arlanda Airport - Renab
Hadesten Ren AB / Städarjobb / Sigtuna Visa alla städarjobb i Sigtuna
2026-05-28
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hadesten Ren AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Gotland
, Härryda
eller i hela Sverige
Flygplanstädare till Arlanda Airport
Hadesten Ren AB är ett serviceföretag som levererar flygplansstädning och andra tjänster till flygbolag på flera svenska flygplatser.
Vill du arbeta i en internationell och dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu noggranna, ansvarsfulla och engagerade flygplanstädare till Arlanda Airport.
Om tjänsten
Som flygplanstädare ansvarar du tillsammans med ditt team för att säkerställa att flygplanen är rena, fräscha och redo för nästa avgång. Arbetet är en viktig del av flygplatsens dagliga drift och kräver både noggrannhet och effektivitet.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Städning av kabin, säten, bord och golv
• Städning av pentry
• Rengöring av toaletter
• Städning av cargo (lastutrymmen)
• Påfyllning av förbrukningsmaterial, tidningar m.m
• Säkerställa att kabinen uppfyller flygbolagens kvalitetskrav
• Tvätteriverksamhet
Arbetet sker ofta under tidspress mellan flygavgångar och kräver därför god samarbetsförmåga och ett högt arbetstempo.
Arbetstider
Arbetet är förlagt till dag- och/eller nattpass. Vi söker därför dig som är flexibel och kan arbeta varierande tider, inklusive helger vid behov.Publiceringsdatum2026-05-28Kvalifikationer
• Minst 18 år
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort eller C-körkort
• God fysisk förmåga
• Möjlighet att arbeta flexibla arbetstider
Meriterande
• Erfarenhet av städyrket eller liknande serviceyrke
• PRYL - SRY eller liknande utbildningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann, punktlig och har en positiv inställning till arbete i team. Du är serviceinriktad och trivs i en arbetsmiljö där tempot stundtals är högt.
Övrig information
Tjänsten är placerad på Arlanda Airport. Start sker enligt överenskommelse.
Stockholm Arlanda Airport är ett skyddsobjekt vilket innebär att arbetsplatsen är skyddsklassad.
Arbete på flygplats kräver säkerhetsprövning och i samband med rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
För att kunna kvalificera sig för en sådan säkerhetsprövning behöver sökande kunna uppvisa (utöver tex CV och Personligt brev) bland annat följande dokumentation:
• Dokumenterad sysselsättning de senaste 5 åren utan luckor över 28 dagar (t.ex. intyg, betyg eller anställnings-/praktikavtal)
• Två referenser från tidigare arbetsgivare - chef/arbetsledare
• Vid utländskt eller dubbelt medborgarskap: original på giltigt hemlandspass eller nationellt ID-kort (ID-kort avser endast EU-medborgare).
Detta är ett krav från Transportstyrelsen och det krävs alltså att du har med dig all dokumentation enligt ovan vid en intervju.
Utöver detta kommer en säkerhetsintervju att utföras och när all dokumentation är komplett sker en registerkontroll.
Ansökan
Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Det är viktigt att samtliga krav framgår tydligt i ditt CV - ansökningar där detta inte kan utläsas kommer att sorteras bort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: rekrytering.arn@renab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flygplanstädare timanställd". Arbetsgivare Hadesten Ren AB
(org.nr 556094-2848), https://renab.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arlanda Flygplats Kontakt
HR
Karen Velarde-Alvarez rekrytering.arn@renab.com 0708391895 Jobbnummer
9934650