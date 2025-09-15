Flödeschef till Provrör 96
Alleima Tube AB / Byggjobb / Sandviken Visa alla byggjobb i Sandviken
2025-09-15
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alleima Tube AB i Sandviken
, Tierp
, Surahammar
, Hallstahammar
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du gedigen erfarenhet av ledarskap och förmågan att stå stadigt i förändring? Vill du driva utvecklingen av arbetssätt, strukturer och kultur i en verksamhet där kvalitet och service är avgörande? Då är detta rollen för dig! Vi söker en flödeschef till enheten Provrör 96, en verksamhet med drygt 20 personer som jobbar med provning av rostfria stål. Här spelar du en central roll i att säkerställa kvalitet och effektivitet inom provning av rör- och stångprodukter - en kritisk funktion för att kunna leverera material till några av världens mest avancerade branscher. Är du redo att ta dig an en spännande utmaning där din ledarförmåga verkligen gör skillnad? Välkommen att söka!
Placeringsort är Sandviken.
Din roll
Som flödeschef för Provrör 96 i Sandviken har du en nyckelroll i att säkerställa att leveransprovning av rör- och stångprodukter sker på ett effektivt och kundanpassat sätt. Ditt ansvar sträcker sig från det dagliga operativa arbetet till strategisk utveckling av verksamheten - alltid med kvalitet, produktivitet och arbetsmiljö i fokus. I den här rollen behöver du vara en närvarande och tydlig ledare som trivs med att vara där det händer. Rollen är en del av en ISO 17025-ackrediterad organisation, där det är avgörande att både upprätthålla rätt kvalitetsnivå och aktivt bidra till verksamhetens utveckling.
Arbetsuppgifter innefattar:
Vara en nyckelperson i kulturförändring där du driver verksamhetsutveckling, etablerar effektiva arbetssätt och stärker både vårt arbetssätt och vår serviceförmåga.
Driva utveckling genom att skapa tydliga strukturer, effektiva arbetssätt och en kultur som genomsyras av kvalitet och service.
Arbeta målstyrt för att säkerställa att verksamheten både uppfyller kundernas krav och utvecklas för framtidens behov.
Leda med teknisk förståelse och naturlig auktoritet, där du är van att hantera förändringar, sätta tydliga mål och följa upp resultat.
Utveckla både verksamhet och människor med närvaro, engagemang och driv - du inspirerar till framsteg och skapar förutsättningar för tillväxt.
Din Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från en ledande roll och som trivs med att utveckla både människor och verksamhet. De är meriterande om du har arbetar med förändringsledning och verksamhetsutveckling i dina tidigare tjänster.Du har en teknisk gymnasieexamen eller högre utbildning, alternativt ett starkt intresse för teknik som du aktivt utvecklar. Den tekniska förståelsen hjälper dig att navigera i komplexa frågor och bidra till verksamhetens utveckling.
Som ledare är du en engagerad och närvarande ledare med förmåga att skapa laganda och motivera dina medarbetare mot gemensamma mål. Du har en trygg och tydlig ledarstil och trivs i en roll där du är en stabil kraft i förändring. Med ett målstyrt arbetssätt och tydliga uppföljningsstrukturer driver du utveckling och kvalitet i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är lösningsorienterad, strukturerad och har ett starkt fokus på ständiga förbättringar. Din kommunikativa förmåga gör att du bygger goda relationer både internt och externt, och du har lätt för att navigera i en miljö med många kontaktytor. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jonas Sundström, rekryterande chef, 070 641 69 09
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Sara Kühner, ansvarig rekryterare, 076 495 02 40Publiceringsdatum2025-09-15Facklig kontakt
Maria Sundqvist, Akademikerföreningen, +46 70 651 73 81
Kjell-Åke Klockervold, Ledarna, +46 70 314 24 43
Mikael Larsson, Unionen, +46 70 307 30 48
Du är välkommen med din ansökan senast 2025-10-05
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
(org.nr 556234-6832)
Storgatan 2 (visa karta
)
811 34 SANDVIKEN Jobbnummer
9508094