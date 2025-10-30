Flödeschef RV26
2025-10-30
Alleima och produktionsenheten Nuclear söker nu en engagerad ledare till enheten för Steam Generator Tubing i Sandviken. Hos oss får du chansen att vara med från start och forma ett helt nytt rörverk - Rörverk 2026 - där teknik och människor möts i en spännande och framtidsinriktad miljö.
Har du passion för både ledarskap och teknik? Då kan rollen som flödeschef vara helt rätt för dig!
Din roll
Som Flödeschef på RV2026 får du en bred roll där du har det formella personalansvaret och fungerar som första linjens chef med ansvar för människa, maskin, metod och material för hela gruppen. I uppdraget ingår också att ansvara för enhetens kort- och långsiktiga utveckling av maskinparken avseende säkerhet, kostnadseffektivitet, produktivitet, arbetsmiljö och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Leda och utveckla personalen och verksamheten samt sätta upp mål för framtiden.
Ansvara för produktionsresultat på både kort och lång sikt.
Ansvara för att lagar och avtal följs.
Upprätta och följa upp budget för verksamheten.
Arbeta med ständiga förbättringar gällande gruppen såväl som verksamheten.
Vidare ingår rollen i produktionsledningsgruppen för ditt område där du tillsammans med övriga flödeschefskollegor, HR och produktionslinjechefen har möjligheten att påverka och ha stort inflytande inom den egna avdelningen.
Placeringsort för tjänsten är Sandviken.
Din Profil
Vi söker dig som har en gymnasial examen med ett stort intresse av att arbeta coachande med en grupp för att driva deras utveckling framåt. För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av produktionsledning, förändringsledning och grupputveckling. Har du även erfarenhet av Lean och TAK bedöms det som meriterande. Då vi verkar i en global miljö så ser vi att du kan kommunicera obehindrat i svenska och behärskar engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där du identifierar dig med Alleimas ledarskapsfilosofi som innebär att inspirera, bygga tillit och skapa rätt förutsättningar för människor att växa. Våra ledare uppmuntrar innovation, vågar utmana gamla sanningar och bidrar till en kultur där alla känner sig sedda, utmanade och motiverade. Vidare har du god kommunikationsförmåga och kan samarbeta med alla delar i en stor organisation.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
I samband med anställning genomförs alkohol- och drogtest enligt våra rutiner för säker arbetsmiljö.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Joakim Blom, rekryterande chef, +46 70 616 03 38
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Per Hammas, ansvarig rekryterare, +46 79-098 49 50Publiceringsdatum2025-10-30Facklig kontakt
Maria Sundqvist, Akademikerföreningen, +46 70 651 73 81
Kjell-Åke Klockervold, Ledarna, +46 70 314 24 43
Mikael Larsson, Unionen, +46 70 307 30 48
Du är välkommen med din ansökan senast 2025-11-23.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
www.alleima.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: per.hammas@alleima.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556234-6832)
Storgatan 2 (visa karta
)
811 34 SANDVIKEN Jobbnummer
9581896