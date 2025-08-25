Flexibelt extrajobb inom återbruk och återvinning
Söker du ett flexibelt extrajobb och är intresserad av återbruk? Är du serviceminded och har erfarenhet av att symaskin, snickeri eller annan form av hantverk? Då kan du vara just den vi söker för tjänsten hos vår kunds returpunkter. Om uppdraget
Vi söker dig som vill arbeta extra vid behov hos vår kund i Solna centrum samt i Sundbyberg. Det är viktigt att ditt schema är flexibelt då du ska kunna täcka upp vid frånvaro, både planerad och akut. Du behöver vara tillgänglig för arbete minst heldagar 3 dagar i veckan. Arbetstiderna är förlagda måndag - fredag ca 09:30-19:15 och lördag ca 09:45-17:15, söndag ca 10:45-17:15. Det förekommer också arbetstider som lunchavlösare ca 12:00-17:00. Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ta emot och guida kunder till rätt återvinning och återbruk. Du kommer informera besökare om återvinningstjänster.
Arbetet ställer höga krav på kommunikativ förmåga då arbetet innebär framhävande av återbruk till kunderna. För att kunna bistå på bästa sätt krävs en vilja och förmåga att på ett pedagogiskt vis hjälpa besökare att lappa och laga sina produkter. Vi tror därför att du har ett naturligt intresse för återbruk samt erfarenhet av att sy, snickra eller annan form av hantverk.
Arbetet innebär även att sortera farligt avfall och återbruk som lämnas in samt planera transporter av avfall och återbruk.
Dina kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av service- eller pedagogisk verksamhet.
Tillgänglig för arbete 3 heldagar i veckan omgående.
Erfarenhet av administration och Office-paketet.
Meriterande om du har vana vid att lära ut exempelvis som instruktör eller pedagog.
Meriterande om du har kunskap av sömnad, snickeri eller annan form av hantverk.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef. Uppdraget innebär en lärorik arbetsplats och möjlighet att känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan Vi tar inte emot ansökningar via mail. Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 2025-09-15.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på telefon 08-122 00 450 eller mejl vikarie@bemannia.se
