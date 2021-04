First line support till innovativt företag - Framtiden i Sverige AB - Supportteknikerjobb i Borås

Framtiden i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Borås2021-04-02Drivs du av att arbeta i team med andra samtidigt som att du har ett brinnande intresse för IT? Då kan du vara precis den vi söker!2021-04-02I din roll som supporttekniker kommer du arbeta i team med andra, pedagogiskt hjälper du användare via telefon eller via ärendehanteringssystem med IT relaterade problem. Här får du en bred och värdefull grund för att kunna utvecklas inom IT.Du kommer att arbeta med felsökning och teknisk support till kunder i deras Servicedesk, det innefattar att identifiera problemet, prioritera och kategorisera samt lösa enklare ärenden.Nårgra exempel på arbetsuppgifter är:Hantering av inkommande incidenter och beställningarFelsökning av servrar och klienterAdministration av användarkonton och behörigheterInstallation av klienterVår kund är ett expansivt IT-bolag med 650 medarbetare på ett 40-tal kontor utspridda över både Norge och Sverige. Resan började egentligen redan under 70-talet som fyra fristående bolag, under åren har dom hanterat olika branscher och problem, men alltid med människan i fokus. För dom är digitalisering ett mänskligt hantverk, där Vår kund vill vara bäst i branschen på att ta hand om sina medarbetare, och det gör dom genom delaktighet, personligt ansvar och utveckling, bra teamkänsla, personalförmåner och friskvård.För att kunna lyckas i denna roll ser vi att du har:Gymnasie/Höskoleutbildning inom ITErfarenhet i några av följande program: Active Directory, Group Policies, Remote Desktop, Citrix, Exchange, Windows 10, Office 365,Hyper-V (enklare administration av servrar),VmWare (enklare administration av servrar)Svenska och engelskaÄlskar du IT? Har du kanske jobbat flera år inom support eller kommer du direkt från din utbildning? Här får du möjlighet att utvecklas som support tekniker!Vi tror att du har en vilja att själv utvecklas samt ett driv att hjälpa andra. I ditt förhållningssätt till kollegor och kunder är du lyhörd, öppen för andras lösningar och erfarenheter samtidigt som du gärna delar med dig av dina kunskaper och får saker att hända.Vi värderar är att du är serviceorienterad och har en god förmåga att möta kunder både i tal och skrift. Vidare ser vi gärna att du är ansvarstagande, strukturerad, positiv och lösningsorienterad.Framtiden AB finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera Unga Talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter - hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.Ort: BoråsOmfattning: HeltidStart: Enligt överenskommelseVi behandlar ansökningar löpande, skicka in din redan idagKontaktperson(er)Fanny Reinhardt KångeSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671189