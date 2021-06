Finsktalande innesäljare till etablerat familjeföretag // Götebo - Oddwork Sweden AB - Säljarjobb i Göteborg

Oddwork Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg2021-06-30Efter nästan 200 år i branschen vågar vi kalla oss experter på det vi sysslar med. Med en stark tro på innovation, hållbarhet och en gemensam väg framåt levererar vi våra produkter till kunder över hela världen. Vi älskar verkligen det vi gör, inte minst för att vi att vi får jobba med en av världens viktigaste råvaror. Fyra generationer senare och vår innovationsresa fortsätter! Tillsammans med Oddwork är vi nu på jakt efter dig som levererar en säljpitch lika smidigt som du backar med en traktor - en finsktalande innesäljare som gillar livet på landet och har en passion för försäljning! Är du vår nästa kollega?Som InnesäljareSom innesäljare hos oss blir du en del av vårt engagerande säljteam på åtta drivna kollegor. Här kommer du att syssla med allt som stavas uppsökande försäljning för kundområdet lantbruk. Från detektivarbete och kalla samtal, till uppföljning och vidareutveckling, kommer du att ansvara för att hitta rätt uppgifter till rätt person på gården och pitcha in våra produkter med din oslagbara charm. Med stöttning från säljavdelningen kommer du att backas upp med relevant information så som produktteknisk kunskap och prislistor, så att du kan fokusera på det du gör bäst - nämligen relationsskapande service och försäljning i världsklass! Hos oss väntar flexibla arbetstider och frihet under ansvar på dig som längtar efter din nästa utmaning inom försäljning. För visst ser vi helst att du kommer och hänger med oss på kontoret i Göteborg, men för rätt person finns även möjlighet att arbeta på distans.Vi söker dig som...har koll på hur många magar en ko har. Men allra viktigast är ju förstås din förtroendeingivande approach och din outtröttliga vilja att se affärer gå i lås. Din affärsdrivna vinnarskalle har varit stark sedan barnsben, du är lika engagerad idag som när du satte målet att sälja flest jultidningar på gatan där du växte upp. Förutom din passion för försäljning och dina relationsskapande service-skills, tycker du om att lära dig nya saker. Är det något du inte har koll på, frågar du ödmjukt efter svaret. Ställs du inför ett problem, letar du nyfiket efter lösningen. Du är inte en cowboy som bara skjuter från höften med andra ord. Intensiva perioder? Det är något som du med ditt energiska driv lockas av! Du tycker om när det går undan och trivs med stort eget ansvar. Därtill är du en strukturerad person som tycker om när siffror är prydligt uppställda i Excel-arket och kontaktuppgifterna står i tydlig bokstavsordning.Våra önskemål till dig:Finska i både tal och skriftMeriterande om du tidigare har arbetat med uppsökande försäljning i liknande rollVi blir extra glada om du även har erfarenhet av praktiskt arbete på bondgård och gillar livet ute på landetVarför välja oss?Hos oss välkomnas du till en varm och härlig företagskultur i ett familjeägt bolag där vi hjälper varandra att lyckas. På vårt kontor i Göteborg blir du en del av ett socialt och sammansvetsat team som även gillar att hänga tillsammans utanför kontoret - som när vi svettas i CrossFitboxen eller hittar zen i yogasalen. Låter roliga timmen och lyxfrukost på fredagsmötet som något som skulle falla dig i smaken? Perfekt. Det får du självklart också ta del av när du blir en av oss. Om du tror att vi skulle kunna vara en bra match hoppas vi att du skickar in din ansökan direkt. Vi ser fram emot att lära känna dig! Mer information om företaget ges vid intervjutillfället.START: Augusti 2021PLATS: Göteborg eller annan ort (rätt person är viktigast)OMFATTNING: Projektanställning med möjlighet till fast tjänstLÖN: Fast lönSISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2021-07-28Är du vår nästa medarbetare? I så fall väntar vi med spänning på din ansökan. Skicka den så snart som möjligt då platsen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi hörs! Vi på ( https://www.oddwork.se/join-the-oddwork-family/) är övertygade om att världen skulle bli en bättre plats om alla följde sina drömmar. Att hjälpa talanger nå sina drömmar är därför: vår dröm. Och vi lever för att uppfylla den sju dagar i veckan - 365 dagar om året. Du kan kalla oss för en drömfabrik, eller rätt och slätt: rekryterings- och employer brandingbolag. Vi matchar talanger med nästa karriäräventyr och hjälper företag att skapa än starkare företagskulturer. Vi vet nämligen att det är när rätt personlighet möter rätt företag som magi uppstår! Nyfiken och vill veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här ( https://www.facebook.com/oddwork/), eller ta del av vår företagskultur redan nu genom att hoppa i din supersuit bland flamingos och popcornmaskiner i vårt mobilspel Oddgame. Finns för gratis nedladdning i ( https://itunes.apple.com/se/app/oddgame/id1166199345?mt=8) och ( https://play.google.com/store/apps/details?id=se.mobilestorytelling.oddgame&hl=sv)! Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-30Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-28Oddwork Sweden AB5839780