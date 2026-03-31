Finsktalande Ekonomiassistent | Lernia | Varberg
Vänligen skicka in din ansökan nedan med CV och eventuella andra relevanta handlingar. Vi går igenom din profil för att se om den matchar vårt uppdrag i Varberg. Tänk på att bifoga ett uppdaterat CV med alla erfarenheter och behörigheter.Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Som finsktalande ekonomiassistent hos vår kund i Varberg blir du en viktig del i ekonomi- och administrationsarbetet. Du kommer att hantera dagliga bokföringsuppgifter, verifikationer, fakturahantering samt stöd till ekonomi- och lönefunktion vid behov. Rollen innebär även kontakt med leverantörer och kunder på både svenska och finska, samt viss rapportering och avstämningar.Dina arbetsuppgifter
Bokföring av leverantörs- och kundfakturor
Matchning och kontering av verifikationer
Avstämningar av konton och rapportering till chef
Kontakt med leverantörer och kunder på finska och svenska
Stöd vid månads- och årsbokslut samt administrativa uppgifter i ekonomisystem
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har gymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av ekonomisystem och goda kunskaper i Office-paketet är ett krav. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både finska och svenska. B-körkort är meriterande.
Erfarenhet och färdigheter
Erfarenhet av löpande bokföring och fakturahantering
Kännedom om avstämningsrutiner och rapportering
Van att arbeta i ekonomisystem (t.ex. Visma, Fortnox eller motsvarande)
Serviceinriktad och kommunikativ, särskilt i kontakt med finsktalande parterDina personliga egenskaper
Du är noggrann, strukturerad och trivs med administrativa arbetsuppgifter. Du arbetar självständigt såväl som i team, prioriterar effektivt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Flexibilitet och gott bemötande i kund- och leverantörskontakt är viktigt.
Meriterande
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom redovisning, erfarenhet av arbete i internationella eller tvåspråkiga miljöer samt kunskap om svenska och finska redovisningsregler.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll samt ser till att du trivs på arbetsplatsen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på kort och lång sikt.Så ansöker du
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och lämna din ansökan med CV. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta ansvarig konsultchef på varberg@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
