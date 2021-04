Finsktalande Client Manager till framgångsrikt bolag! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-08Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?!2021-04-08Superkul roll till en kandidat som både pratar finska och svenska! Nu söker vi en Client Manager. De säljer närvaro och synlighet samt konverteringsmöjligheter för e-handlare för köpstarka konsumenter i rätt tillfälle.Vem är du?Du är tvåspråkig - finska och svenska och en ödmjuk och glad person som kan jobba självständigt och på egna initiativ.Vi tror att du är en tekniskt intresserad säljpersonlighet som har tidigare medieerfarenhet och kan uppvisa på bra resultat och tidigare track record.Din erfarenhetDu är tävlingsinriktad och har erfarenhet av uppsökande försäljning och B2B.Samt svenska plus finska som språk.Du kanske tidigare har drivit eget och har en entreprenöriell och självgående personlighet.Vår kund ska satsa mer på den finska marknaden och gör nu en storsatsning med stora möjligheter och utvecklingspotential för den rätte kandidaten finns.Du kommer att arbeta för att etablera företaget mer och stärka närvaron på den nordiska marknaden. Du kommer agera i en roll som både säljare, kundstöd och kundsupport och kommer få ha mycket input och ansvar.Du kommer att arbeta självständigt och mest via telefon och mail bearbeta varma leads men även ansvara för din egen prospektering. Du kommer att ta rollen som en e-handels expert och sälja med de förträffande konverteringssiffror som kunderna får som resultat av att annonsera hos vår uppdragsgivare. Du kommer att bli ansvarig för hela Finland och ha hand om den försäljning och kundkontakt som det innefattar.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-22Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5677463