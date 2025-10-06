Finansiell Controller
2025-10-06
Nu finns det en spännande möjlighet till en språngbräda för din ICA-karriär! Letar du efter en spännande möjlighet där du får använda dina ekonomikunskaper och samtidigt utvecklas tillsammans med engagerade kollegor? Då kan detta vara rollen för dig!
Hos oss på ICA Affärsservice får du chansen att bidra med din kompetens i ett entreprenöriellt team som gillar att tänka enkelt och smart. Vi är en del av ICA Sverige AB och tillhör ICA Gruppen. Vårt uppdrag? Att stötta ICA-butiker och koncernbolag över hela landet med ekonomi- och lönetjänster - och vi gör det från våra fina lokaler mitt i hjärtat av Västerås.
Om jobbet som Financial Controller
Som Finansiell Controller blir du en viktig del av vårt team. Du analyserar och kommenterar utfall, planerar och deltar i arbetet med att ta över finansiell controlling inom utvalda områden. Du får också vara med och utveckla processer för att göra arbetet ännu smidigare och mer effektivt - alltid med kvalitet och rätt teknik i fokus. Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer vara att skapa värde för ICA Fastigheter genom att vara en betrodd controller för de områden som omfattas av rollansvaret. Du ansvarar för uppföljning och analys av fastighetsinvesteringar och projektadministration. I rollen ingår också att bidra till kontinuerlig förbättring av rapporterings- och planeringsprocesserna inom ICA Fastigheter, speciellt kopplat till fastighetsinvesteringar.
Här samarbetar du tätt med både controllers, förvaltare och projektledare inom ICA Fastigheter, andra koncernbolag, samt med kollegor inom Affärsservice.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ekonomi (eller motsvarande), grundläggande redovisningskunskaper och några års erfarenhet av redovisning eller controlling. Erfarenhet av projektekonomi är meriterande. Du är kommunikativ, gillar att samarbeta och bygger lätt relationer. Du har koll på redovisningsflöden, är analytisk, nyfiken och gillar att lösa problem. Att ställa frågor och utmana för att förstå ser du som en självklarhet.
Vi värdesätter att du vill utveckla processer och rutiner, ser förbättringsmöjligheter och snabbt kan ta till dig nya arbetssätt. Du är strukturerad, har god kontroll och ett starkt eget driv - både för din egen och gruppens utveckling. Du gillar att påverka din roll och är van vid att använda olika system, särskilt Excel. Har du jobbat med Agresso, M3, UPM eller Antura är det toppen, men inget krav.
Vill du göra varje dag lite enklare ihop med oss?
Vi vill göra vardagen enklare - för våra kunder och för oss själva. Hos oss får du vara med och skapa en bättre, mer hållbar framtid.
Vi satsar på innovation, digitalisering och datadriven analys, och är mitt i en spännande transformationsresa. Här finns stora möjligheter att utvecklas, påverka och hitta din egen väg framåt. Och vi har kul på vägen!
Låter det intressant? Vi hoppas att du vill vara med och utvecklas tillsammans med oss.
Läs mer om livet på ICA här.
Anställningsform
Vikariat på ca 1 år
Vad händer nu?
Sista dag för ansökan är 2025-10-31. Urval sker löpande och därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Matilda Börjesson, matilda.a.borjesson@ica.se
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Vi värnar om goda arbetsmiljöförhållanden med mål om helt rökfria arbetsplatser. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
Läs mer om hur det är att jobba på ICA.
Detta är ett heltidsjobb.

ICA Sverige AB
Ingenjör Bååths gata 11
721 84 VÄSTERÅS
721 84 VÄSTERÅS Arbetsplats
ICA Sverige AB (Mimer)
