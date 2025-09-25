Finans & kontors Assistant
2025-09-25
Vi söker en erfaren Finance & Office Assistant som vill ta ett helhetsgrepp om ekonomi och administration i våra bolag. Här får du arbeta brett med löpande bokföring, löner, fakturering och rapportering - samtidigt som du stöttar organisationen i HR och administrativa frågor.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring och lönehantering.
Fakturering, avstämningar och rapportering.
Likviditetsanalyser samt tolkning av resultat- och balansrapporter.
Uppföljning på tidrapportering.
Avtal, register och dokumenthantering.
Administrativt stöd till HR och rekrytering.
Uppföljning på leverantörer i leverantörssystem.
Vi söker dig som:
Har minst 4-5 års erfarenhet inom ekonomi/administration samt lönehantering.
Behärskar Visma, Bokio och/eller Fortnox.
Är strukturerad, prestigelös och kommunikativ.
Talar och skriver flytande svenska och engelska.
Gärna har erfarenhet av både tjänste- och produktbolag.
Meriterande: erfarenhet av SharePoint och HR-processer.
Är du den vi söker? Ansök idag!
Vi tackar ödmjukt för alla ansökningar på förhand. För att effektivisera processen kommer vi endast att kontakta kandidater som uppfyller samtliga krav i annonsen.
Intervjuer sker löpande!!! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: career@qualipro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qualipro AB
(org.nr 559055-1692)
211 38 MALMÖ
211 38 MALMÖ Jobbnummer
9525553