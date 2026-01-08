Financial Controller Till Innovativt Bolag
Är du en erfaren och kommunikativ Financial Controller med en stark grund inom redovisning? Vill du arbeta i ett internationellt bolag där samarbete, utveckling och analys står i centrum? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2026-01-08Om företaget
Vår kund är en global koncern med stark närvaro på den nordiska marknaden. De utvecklar och levererar avancerade tekniska lösningar till kunder inom flera olika branscher. På kontoret i Stockholm råder en öppen och samarbetsinriktad kultur, där internationell kompetens möter lokal förankring. Arbetsmiljön är modern och trivsam, med möjlighet till hybridarbete.Arbetsuppgifter
Som Financial Controller blir du en nyckelperson i ett sammansvetsat nordiskt team och bidrar till en stabil och framåtblickande controllerfunktion.
Du kommer bland annat att ansvara för att:
• Kvalitetssäkring av månads-, kvartals- och årsbokslut
• Säkerställa att processer och rutiner följer interna riktlinjer och regelverk
• Månadsrapportering till moderbolaget
• Upprättande och analys av budget och prognoser
• Löpande ekonomisk uppföljning och rapportering till ledning
• Stödja verksamheten med finansiella analyser och beslutsunderlag
Ovan arbetsuppgifter utgör grunden i din vardag, men för rätt person finns även goda möjligheter att delta i projekt och vara aktiv i förändrings- och förbättringsarbete inom teamet och ekonomifunktionen.Profil
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet från en Financial Controller roll samt en bakgrund inom redovisning eller revision. Du är analytisk, proaktiv och trivs i ett arbete som kombinerar detaljer med helhetsperspektiv.
Du har en stark systemvana och arbetar obehindrat i Excel. Erfarenhet av Power Pivot och Power Query är starkt meriterande, då teamet arbetar aktivt med automatisering och effektivisering av rapporter och analysprocesser. Internationell erfarenhet är inte ett krav, men du känner dig bekväm i en dynamisk miljö och ser värdet i att vara del av en global organisation. Du uttrycker dig mycket väl på både svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du lösningsorienterad, kommunikativ och prestigelös. Du arbetar strukturerat, har lätt för att prioritera och trivs i ett team där man stöttar varandra och gemensamt driver arbetet framåt.
Framgångsfaktorer
• Minst tre års erfarenhet som Financial Controller och en stabil grund inom redovisning
• Proaktiv och drivande i utveckling och effektivisering av processer
• Mycket god systemvana och starka Excel-kunskaper
• Erfarenhet av Power Pivot och Power Query
Om företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/Så ansöker du
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-01-31
Denna tjänst är en rekrytering där vi på Resultat har hand om rekryteringsprocessen men där du blir direkt anställd hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Tveka inte att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Gabriella på 073 - 311 68 62 eller maila gabriella@resultatab.se Ersättning
