Vill du ha en nyckelroll i ett växande ekonomiteam där du arbetar nära verksamheten och bidrar med skarpa analyser och beslutsunderlag som faktiskt gör skillnad?
Vi söker nu en Financial Controller med stark analytisk förmåga, mycket goda Excel-kunskaper och ett genuint intresse för att förstå, ifrågasätta och utveckla siffror, processer och arbetssätt.
Om Rollen
Du blir en del av vårt ekonomiteam som totalt består av sex personer - fyra som arbetar brett med redovisning och en med fokus på koncernredovisning. Nu stärker vi upp teamet med en Financial Controller som kan ta ett helhetsgrepp om analys, uppföljning och finansiell rapportering
Rollen är ny, vilket innebär en möjlighet att vara med och forma arbetssätt och struktur från grunden. Du får ett koncernövergripande perspektiv i en organisation med cirka 30 bolag och en bred verksamhetsmix, med tyngd inom produktion och försäljning.
En stor del av arbetet kommer att handla om att sammanställa och kvalitetssäkra data samt att underhålla och vidareutveckla befintliga rapporter. Samtidigt förväntas du skapa nya rapporter och analysverktyg som ger verksamheten bättre beslutsunderlag framåt.
Du arbetar nära CFO och har löpande dialog med verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i organisationen. Eftersom rollen är ny söker vi dig som har ett starkt driv och engagemang - någon som är nyfiken på att förstå både organisationen och affären.
Du kommer bland annat att:
arbeta med resultat- och kostnadsuppföljning för flera bolag i koncernen
analysera utfall mot budget och prognos samt identifiera och förklara avvikelser
ta fram, utveckla rapporter, nyckeltal och beslutsunderlag
bygga och vidareutveckla rapportering
kvalitetssäkra data samt hantera och analysera stora datamängder
stötta i budget- och prognosarbete
bidra till att effektivisera och förbättra processer inom uppföljning och rapportering
Vi söker dig som har ett mindset där allt går att förbättra. Du kombinerar nyfikenhet och analytisk skärpa med hög noggrannhet och ett driv att skapa smidiga och hållbara processer som leder verksamheten framåt.
Vi tror att du har
relevant utbildning inom ekonomi (exempelvis civilekonom)
några års erfarenhet inom controlling, redovisning eller analys
mycket god förmåga att arbeta med siffror, resultat och finansiell uppföljning
mycket goda kunskaper i Excel och är trygg i att arbeta med avancerade funktioner och stora datamängder
vana att presentera och pedagogiskt förklara ekonomiska analyser för olika målgrupper
Meriterande
erfarenhet av BI-verktyg (t.ex. Power BI)
erfarenhet av ERP-system
vana att arbeta med budget, prognoser och rapportpaket
Personliga egenskaper
För att trivas hos oss tror vi att du är:
noggrann och strukturerad
analytisk och lösningsorienterad
självgående med god prioriteringsförmåga
nyfiken och drivs av förbättringsarbete
Vi erbjuder
en roll med stor påverkan och nära samarbete med CFO, ledning och verksamhet
möjlighet att utveckla och effektivisera arbetssätt och rapportering i en koncernmiljö
ett engagerat och sammansvetsat ekonomiteam med hög ambitionsnivå
