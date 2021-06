Financial Controller - Quest Consulting Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Quest Consulting Sverige AB

Quest Consulting Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-06-29Financial ControllerSom Controller kommer du att samarbeta och arbeta nära andra ledande ledare inom kundorganisationen. En viktig del av rollen kommer att vara att vägleda och stödja organisationen under omvandlingsperioden och att bidra till ständiga förbättringar. Ditt huvudfokus är att förstå affärsbehov och mål och att översätta dem till ett ekonomiskt sammanhang.Kunden genomgår en resa vilket innebär att det inte finns någon tydlig väg. Du kommer att spela en viktig roll för att skapa grunden för kundens framtida organisation. Dessutom kommer du att ha;Ansvar för budgetering, prognoser och rapportering.Optimera och forma finansiella processer kontinuerligt.Stödja med analys och vägledning för strategiska beslut.Genomföra analyser och undersökningar som bidrar till effektivitet och kostnadsmedvetenhet.Utbilda ledare om ekonomisk planering och uppföljning.Stödja och kontrollera inköpsprocesserna inklusive fakturahanteringMålet är att resan kommer att leda till något nytt och spännande med inställningen, testa, misslyckas och lära sig.Du kommer vara en viktig roll i denna agila transformation, därför är det viktig att du är flexibel, pragmatisk och kan arbeta i en miljö som ännu inte är formad.Du behöver ha förmågan att stödja verksamheten med ett tydligt kundfokus i åtanke och förmågan att utmana och agera självständigt, ta egna initiativ och leda vägen och alltid sträva efter att hitta den bästa vägen framåt.Du är en lagspelare och tror på en kultur av samarbete, öppenhet och förtroende.Du behöver ha följande erfarenhet:Minst 3 års erfarenhet i en liknande rollAkademisk examen inom relevant områdeSvenska och engelska i tal och skriftUppdraget är till att börja med sex månader med möjlighet till förlängningDin ansökanLåter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Vi är flera rekryterare som hanterar rekryteringen av denna tjänst, vid frågor gällande den här rekryteringen eller tjänsten når du oss enklast på e-post info@quest.se Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!Om Quest ConsultingQuest Consulting är ett auktoriserad konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.Varaktighet, arbetstidHeltid 100% Visstid2021-06-29MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-13Quest Consulting Sverige AB5837384