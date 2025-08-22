Finance Manager till Polfärskt Bröd
Som Finance Manager hos oss blir du en nyckelperson i att säkerställa att vår ekonomifunktion fungerar på Polfärskt som är kedjans supportkontor. Ansvaret omfattar såväl rapportering som ekonomiska transaktioner. Du kommer vara med att bidra till verksamhetens riktning genom insiktsfull analys, noggrann uppföljning och smarta förbättringar av processer. Om tjänsten Vi söker en engagerad och analytisk Finance Manager till Polfärskt Bröd AB. Det här är en nyskapad roll i organisationen - vilket innebär att du får möjlighet att vara med och forma både innehållet och arbetssätten från grunden. Rollen är bred och kombinerar strategiska ansvarsområden med operativt arbete, och placerar sig mellan traditionell ekonomichef och controller. Huvudsakliga arbetsuppgifter Övergripande ansvar för kostnadskontroll i det operativa arbetet på supportkontoret
Säkerställa korrekta bokslut och rapportering
Ge ledningen underlag för beslut genom analyser och prognoser
Utveckla och optimera rutiner, processer och rapportering
Ansvara för kassaflödesplanering och finansiell riskhantering
Övergripande ansvarig för tjänstebilar, bank, försäkringar och dylika områden
Stöd till våra regionala brödservicebolag och deras VD/ägare och ledningsgrupper
Stöd till VD för Polfärskt i ekonomiska och finansiella frågor
Andra förekommande arbetsuppgifter som ligger inom ramen för controller
Kvalifikationer och erfarenhet Erfarenhet från roller som controller, redovisningsansvarig eller ekonomichef Relevant utbildning inom ekonomi
Några års arbetslivserfarenhet efter examen
Meriterande med erfarenhet från:
Dagligvaruhandeln
Ägarledda bolag
Förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativ fingertoppskänsla
Van att driva och följa upp ekonomiska processer
Noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta nära verksamheten
Erfarenhet av Power BI
Personliga egenskaper Analytisk och strukturerad med god förmåga att prioritera och lätt för att se samband- trivs med att växla mellan helikopterperspektiv och detaljer
Handlingskraftig och resultatorienterad - driver frågor framåt och ser till att saker blir gjorda
Flexibel och lösningsorienterad - ser möjligheter i förändring och hittar vägar framåt
Affärsmässig - förstår helheten och ser ekonomins roll i verksamhetens utveckling
Kommunikativ och pedagogisk - kan förklara ekonomiska samband på ett begripligt sätt för olika målgrupper
Vi erbjuder Hos Polfärskt får du möjlighet att arbeta i en platt organisation som växer och satsar framåt! Polfärskt är känt för sin kultur och entreprenörsanda där de anställda uppmanas till initiativ och att ta plats. En arbetsmiljö där engagemang, utveckling och samarbete står i centrum. Alltid med fokus på gemenskap där man tar hand om och hjälper varandra. Dessutom kommer du in i ett bolag med kända varumärken och kvalitetsprodukter! Det här är en ny och formbar roll med stort inflytande över hur arbetet utvecklas. Om anställningen Tillsvidareanställning, heltid Placering på supportkontoret i Lindome Ansök Låter detta som din nästa utmaning? Då är du varmt välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via annonsen på recruitpartner.se snarast, då vi gör ett löpande urval, dock senast 25 september 2025. Vid eventuella frågor kontakta Martina Nordberg på Recruit Partner martina.nordberg@recruitpartner.se
alt 073-624 77 24. Om oss Polfärskt är en rikstäckande distributör av bageriprodukter till dagligvaruhandeln. Företaget omsätter drygt 3 miljarder kronor och säljer och levererar några av marknadens starkaste varumärken inom matbröd, såsom t ex Polarbröd, Korvbrödsbagarn, och Fazer. Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi attraktiva, lönsamma och säljande brödavdelningar i Sveriges alla dagligvarubutiker. Detta gör vi genom lokalt ägandeskap och central gemenskap i en unik kombination. Totalt har Polfärskt över ca 1100 anställda varav 600 säljande distributörer som utgår från 31 strategiskt utplacerade brödterminaler över hela Sverige. Läs mer på www.polfarskt.se. Ersättning
