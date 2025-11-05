Filialchef till Bravida Storkök
2025-11-05
Bravida söker en Filialchef i norra Skåne/Halland till affärsområdet storkök/kyla för att leda och utveckla filialen framåt. Som filialchef ansvarar du för att filialen når bästa möjliga lönsamhet och med kompetenta medarbetare omkring dig får du möjlighet att driva det lilla bolaget i det stora. Du är ansvarig för filialens ekonomiska resultat samt har ett personalansvar.
Bravida söker en Filialchef i norra Skåne/Halland till affärsområdet storkök/kyla för att leda och utveckla filialen framåt. Som filialchef ansvarar du för att filialen når bästa möjliga lönsamhet och med kompetenta medarbetare omkring dig får du möjlighet att driva det lilla bolaget i det stora. Du är ansvarig för filialens ekonomiska resultat samt har ett personalansvar.
Förutom att ha fokus på att få filialen att växa kommer du också att arbeta med kundbearbetning, genomföra kundaktiviteter för att förstärka och vidareutveckla relationerna med nuvarande och nya kunder samt följa upp filialens serviceuppdrag och projekt. Du kommer även att ingå i avdelningens ledningsgrupp och rapportera till avdelningschefen.
Vi erbjuder dig
Vi på Bravida arbetar för att vara en flexibel organisation med en tydlig identitet, mot både våra kunder och vår personal. Vi söker dig som ger ansvar och är beredd att satsa på vårt team. Hos oss får du som filialchef möjlighet att utveckla verksamheten och skapa nya affärsmöjligheter.
Genom effektiva och miljömedvetna installationer och underhållande service ger Bravida fastigheter liv. Som en del av Bravida har du möjlighet att arbeta för klimatsmarta lösningar och vara en del av en utvecklande koncern.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk examen eller motsvarande med flerårig arbetslivserfarenhet från personalledande befattning inom fastighetsbranschen. Du har relevant behörighet, ett tydligt affärssinne och ett intresse för ekonomi. Ditt arbetssätt utmärks av tydlig ordning och reda. Du har goda ledaregenskaper och förmåga att leda och utveckla medarbetarna. Ett krav är att du hanterar det svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av upphandlingar och vana av förhandlingar.
Som person är du serviceinriktad, flexibel och trivs med att lösa problem. Du är en lagspelare som trivs med att arbeta i team och på egen hand. För oss är det viktigaste att du har ett stort tekniskt intresse och viljan att leda andra samt viljan att lära dig det du inte kan idag. I rollen som Filialchef kommer du arbeta nära kunder, därför är det viktigt att du är duktig på att skapa goda relationer med såväl kunder som kollegor.
Du tycker även om att ha varierande dagar och kunna hjälpa till med olika arbetsuppgifter. Vi har krav på att du har B-körkort och kan svenska och engelska obehindrat.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 genom sitt kunnande och engagemang. Du som medarbetare är hjärtat i vår organisation, och tillsammans ser vi till att leverera tekniska lösningar med högsta kvalitet.
Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och uppskattade och jobbar ständigt för att göra arbetsmiljön så trygg och bra som möjligt. Din säkerhet kommer först, alltid.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt yrke. Vi hjälper dig att växa i din roll och bli ännu bättre på det du gör. Här arbetar vi tillsammans och stöttar varandra, för vi vet att stora resultat skapar vi bäst tillsammans. Som en del av vårt gäng får du också tillgång till schyssta förmåner som hälsoundersökning och friskvårdsbidrag. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 30 november 2025. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess. Ersättning
